Lautaro Teruel, acusado por dos casos de abuso sexual, pronunció esta mañana sus últimas palabras ante los jueces que en las próximas horas darán a conocer su veredicto. Volvió a pedir perdón y afirmó que "sea cual sea el resultado de esto" seguirá "trabajando para reparar lo que haya que reparar".



"Simplemente quiero pedirle disculpas a todos los involucrados, a Jazmín y a su familia", dijo el hijo de Mario Teruel, integrante del grupo folclórico Los Nocheros.

"Sea cual sea el resultado de esto, voy a seguir trabajando para reparar lo que haya que reparar y a empezar a vivir de nuevo", agregó.

En otro tramo de sus últimas palabras, le pidió también "disculpas a Pamela y a su familia, me gustaría que comprendan que jamás tuve la intención de abusar de ella".

Asimismo, le pidió perdón a su familia por "todo lo que les hizo sufrir" y "por el sostén" que le brindaron a lo largo del juicio.

Teruel está acusado en dos causas diferentes. En el primer expediente está imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el daño en la salud de la víctima, en concurso ideal con exhibiciones obscenas, corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de una niña y por mediar engaño.

En tanto que en la segunda causa, está acusado de haber abusado de una chica de 19 años junto a Silvio Rodríguez y Gonzalo Farfán.

Por su parte, Farfán volvió a negar la acusación en su contra. "Jamás me desnudé frente a Pamela, siempre la consideré una gran amiga y estoy seguro de que es una buena persona, a pesar de esto", señaló. "Espero por mí y mi familia que se haga Justicia", concluyó.

El último de los acusados en hablar ante el tribunal fue Rodríguez, quien se mostró visiblemente afectado. "En este debate se dijeron muchas mentiras. Yo siempre respondí con la verdad porque no tengo nada que ocultar", señaló.

Y añadió: "Quiero recalcar que soy inocente. Sé que ustedes no me conocen como persona, pero yo jamás dejaría que pase algo así adelante mío. En su decisión esta mi futuro y el de las personas que me rodean, así que solo les quiero pedir que hagan Justicia por favor. Nada más", concluyó entre lágrimas.

La semana pasada, el fiscal Sergio Federico Obeid solicitó una pena de 17 años de prisión efectiva para Teruel, en tanto que solicitó condenas de 8 años para Rodríguez y Farfán, acusados en la segunda causa. Se espera que la sentencia se dé a conocer en las próximas horas.