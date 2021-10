"El desafío es desendeudar a las familias y volver a crecer”, afirma Cristina Alvarez Rodríguez sobre las prioridades del gobierno bonaerense a un mes de asumir como ministra de Gobierno tras la derrota en las Paso. Sostiene que los cambios en el gabinete de la provincia son para "ganar territorialidad" y asume como propias las propuestas que el gobernador Axel Kicillof le pidió que imprima a su gestión: "Que acerque el gobierno provincial a los municipios y viceversa, que recorra permanentemente y escuche a los vecinos de toda la provincia para acercarles nuestras políticas y para traer las demandas que tenemos que satisfacer y cumplir: "todo el día en la calle y en contacto con todos los sectores para acercar y agilizar las soluciones que esperan". La exsecretaria parlamentaria del Frente de Todos en Diputados considera que la recuperación económica que se da con el regreso a cierta normalidad tras la campaña de vacunación contra el coronavirus puede revertir "la frustración" que generó la administración del "macri-vidalismo" en la Provincia y que "agravó la pandemia". Al tiempo que trabajan para dar vuelta el resultado de las primarias en el territorio.

--¿Cuáles fueron las principales demandas de la gente en sus recorridas?

--Centralmente las familias bonaerenses tienen deudas y si bien la recuperación de la economía es real y todos los indicadores así lo marcan, las familias están endeudadas, tienen dificultades para llegar a fin de mes, estamos reactivando y lo fundamental para salir adelante es que se reactive por abajo y por el medio así la economía se va para arriba. No hay otra manera, la teoría del derrame que algunos predican no llega a los que necesitan y a los que trabajan, es por esto que la gente no llegaba a fin de mes con el macrismo y la pandemia empeoró las cosas.

--¿Y cuales son las propuestas del gobierno provincial?

--Trabajamos fuertemente junto al Gobierno nacional en la recuperación y el cuidado de los puestos de trabajo, como lo hicimos en pandemia, pero ahora mas porque estamos en esta etapa de reconstrucción y dar solución a los problemas cotidianos que tienen que ver con la búsqueda de trabajo de los jóvenes, con la reinserción en el sistema escolar con presencialidad, en una escuela que siempre estuvo abierta dando clases. Y también la preocupación por la seguridad ciudadana que siempre es un tema importante en la provincia que ha hecho un trabajo de mucho compromiso, que siempre con un caso como el que hemos vivido esta semana con Lucas (Cancino), lamentablemente nos interpela y nos convoca a seguir trabajando como el primer día.

--¿El gobierno provincial respalda la propuesta del senador (Francisco) Durañona de que los intendentes se encarguen del control de precios?

--La preocupación por la mesa de los argentinos y bonaerenses es central. Celebramos la llega de Roberto Feletti que junto al presidente Alberto Fernández está haciendo una enorme tarea que tiene que ver con el congelamiento de 1200 precios de alimentos, productos de higiene y bebidas hasta febrero con el objetivo de contener y regular ese problema que es producto de la crisis del macrismo y el vitalismo en la provincia sobre la crisis que generó la pandemia en el mundo y la Argentina. Creemos que tiene que haber un compromiso ciudadano y de todas las instancias para acompañar un control. Feletti fue claro que ante el incumplimiento y la falta de consenso entre los productores y comercializadores de los precios y el Gobierno nacional se puede aplicar la ley de Abastecimiento. En esa órbita está el control del Estado primero y el de los ciudadanos para que esto se cumpla. Vamos a ir viendo como Nación lo vaya implementando. Nosotros desde la gobernación vamos a acompañar esto que es en beneficios de las y los bonaerenses.

--El Gobernador hace pocos días dio un aumento a la policía provincial, en medio de algunas versiones sobre un nuevo paro. ¿Qué hay de real sobre este tema?, teniendo en cuenta la sublevación de la Bonaerense en medio de la pandemia.

--No nos movemos por versiones, cable anónimos ni comentarios. Todos los días gobernamos con mucha responsabilidad la provincia más grande del país y con mayor cantidad de habitantes. Tenemos una política de seguridad ciudadana en la provincia, que tiene que ver con inversión, que en primer lugar fue de patrulleros y el salario de la policía bonaerense. Sector al que se le dio un aumento y ahora otro del 11%. Sabemos que la vocación de estos agentes es el cuidado de cada uno de los vecinos de nuestra provincia y el ministro (Sergio) Berni, como el resto del gabinete trabajamos con el mismo objetivo: que haya seguridad en todo el territorio bonaerense y respondiendo claramente a lo que marca nuestro gobernador.

--Sobre los hechos de inseguridad, como el asesinato de Lucas Cancino en Quilmes, Kicillof y Berni cuestionaron la actitud de la Justicia…

--El gobernador y el ministro hacen referencia a esto porque los asesinos eran personas que estuvieron presos anteriormente, porque la policía hizo bien su trabajo y quedaron liberados en tiempo récord. Es importante que cada poder del Estado cumpla con su función: que el Ejecutivo y el Legislativo trabajen y que el Poder Judicial también lo haga. Y que lo haga también con el oídos puestos en las demandas populares, que al igual que en la materia de los casos de violencia de género tiene todavía enormes deudas pendientes, en términos de democratización de la justicia para que se mas eficiente y cumpla su rol con mayor compromiso es materia pendiente. Tenemos que animarnos a dar esta discusión como una sociedad madura que no puede poner estos temas en términos de Boca-River, al igual que la inseguridad que está en la agenda cotidiana de los vecinos de cada barrio.

--Dijo que entre los temas que preocupan a la gente también está lo educativo y el regreso a la presencialidad. ¿Cómo se recuperarán los contenidos?

--Como pudimos avanzar con la vacunación, con este plan impresionante de nuestra historia que se dio en la provincia. ahora la preocupación está puesta en esta resocialización, recuperación de contenidos. Por eso es muy importante la propuesta de las clases los sábados y en contraturno que permite acompañar a todos los chicos con la convocatoria a más de 30 mil docentes. En esta pandemia, el gobierno de la provincia se encargó en poner de pie el sistema sanitario y escolar que estaban devastados.

--El Gobierno presentó un proyecto de exención del impuesto inmobiliario ¿A quienes alcanza?



--Tiene que ver con la recuperación del sector turístico, cultural, gastronómico que ha sido el mas golpeado por la pandemia y que para la provincia una industria sin chimenea que genera muchísimos puestos de trabajo en muchos municipios de la costa atlántica, de las sierras, las lagunas. Hay exención inmobiliaria para toda la hotelería y gastronomía, se están inscribiendo, trabajando en eso. Lo mismo que políticas para los viajes de egresados para 220 mil chicas y chicos con destinos turísticos de la provincia en los meses entre enero y septiembre de 2022. Es un plan integral de reactivación del turismo y el consumo interno y dar una mano a los que mas padecieron esta pandemia tan cruel que nos azotó.

--Los egresados muy cuestionados desde la oposición…

--La verdad es que la negatividad opositora es así. Cuando tomamos medidas para frenar el aumento de alimentos las critica y si la inflación es mayor en alimentos también. Antes, cuando no había vacunas, nos criticaban y cuando vinieron muchas también, es lo más cómodo. No tener memoria para ellos también es lo más cómodo. La idea de Argentina que tiene JpC o como se llame ahora es repetida: una país cómodo para los dirigentes y los negocios y no para la gente. Representan los mismos intereses y también un antiperonismo que se quiere agarrar del sentimiento de frustración que crece en una crisis como esta, que se suma a la crisis que ellos han dejado. Necesitan que al gobierno le vaya mal y que no haya una sociedad integrada, esa que entró a la vida nacional desde el 17 de octubre del 45. Pero nadie se salva solo, ni es feliz en una Argentina partida y nosotros apostamos a una provincia integrada.

--Usted habla de la frustración que causó la pandemia influyó en el resultado de las Paso ¿Se puede revertir en noviembre?

--Trabajamos todos los días con la responsabilidad de gobernar y la de revertir este resultado. Pero también porque escuchamos. Creo que no hay que dramatizar una elección muy importante, que es una Paso y ahora vamos a la general. A veces las elecciones se gana o se pierden, pero nosotros recibimos el mensaje y tomamos nota para comenzar a implementar políticas para mejorar la vida de los bonaerenses y para poder empezar a cumplir el contrato electoral que traíamos en el 19 y que la pandemia interrumpió porque puso otras prioridades como ocuparnos urgentemente de la salud. Ahora volver y continuar sobre los temas centrales que había destruido el macrismo. Esa es nuestra tarea.