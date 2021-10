Con la presencia de tres argentinos y con la vacunación contra la Covid 19 como tema de debate, la temporada 75 la NBA comenzará este martes con dos partidos, entre ellos el protagonizará el campeón defensor, Milwaukee Bucks, ante Brooklyn Nets. Luego de dos campañas atípicas, la primera con la Burbuja de Orlando y la siguiente acotada por los tiempos y la falta de público, la Liga Norteamericana aspira a recuperar el brillo que le faltó en las dos ediciones anteriores, con una fase regular con 82 partidos y con público en todos los estadios.

Para Argentina será la mejor temporada desde el retiro de Emanuel Ginóbili, ya que hay que remontarse hasta la campaña 2016/2017 para encontrar semejante presencia, cuando el bahiense convivió con las efímeras experiencias de Nicolás Laprovittola, Nicolás Brussino y Patricio Garino. Ahora el foco de atención estará centralizado en tres franquicias, ya que Luca Vildoza, que podía ser el cuarto nombre en la Liga, finalmente no fue contratado por New York Knicks. Por un lado Denver Nuggets, donde Facundo Campazzo arrancará su segunda temporada, en busca de ratificar todo lo bueno que insinuó en la campaña debut. En Oklahoma City Thunder, las miradas se las llevará Gabriel Deck, que ya se presentó en los últimos diez partidos de la campaña pasada y que ahora tendrá la posibilidad de mostrarse sin tanta presión. Y por último Minnesota Timberwolves será la casa de Leandro Bolmaro, que espera asentarse tras la buena impresión que dejó en la pretemporada.

El despegue de Campazzo

Luego de una aceptable campaña como novato, Campazzo necesita dar un salto de calidad para consolidarse como un suplente confiable. Con Jamal Murray lesionado al menos hasta enero, el base argentino arrancará la temporada como suplente de Monte Morris, el armador titular mientras el canadiense no esté, y será el encargado de llevar adelante a la segunda unidad y liderar la presión defensiva en ese tramo del juego.

Campazzo arrancará como base suplente en Denver. (AFP)

Con ese rol, el ex jugador de Peñarol de Mar del Plata tendría un promedio entre 15 y minutos por partido, pero debe consolidar su lanzamiento exterior, algo que no tuvo en la pretemporada, cuando sólo acertó 3 de 18 intentos. Si no emboca los triples, su presencia en el campo se verá limitada, ya que se torna previsible y las defensas se preparan esperando sus descargas. Con un buen porcentaje de tres, su influencia será mucho mayor ya que deberán cuidarlo más y aparecerán los espacios para conducir al equipo.

Deck y un equipo con incógnitas

El papel que tendrá Deck dentro de la estructura de Oklahoma resulta difícil de adivinarlo, no tanto por las condiciones del santiagueño, sino por lo que puede ser la temporada de la franquicia. En eterna reconstrucción y con jóvenes que son más promesas que realidades, los Thunder son candidatos a pelear en el fondo de la tabla y propensos a sufrir muchos cambios de nombres a lo largo de la temporada. Si un objetivo deportivo concreto, el negocio para Deck estará por rendir al máximo los minutos que tenga en el campo, en un contexto en el que muchos compañeros están más pendientes de lucirse de manera individual que de potenciar al equipo.

Deck ya jugó diez partidos con Oklahoma la temporada pasada. (AFP)

Durante la pretemporada, el ex jugador de Quimsa y San Lorenzo mostró números aceptables, con seis puntos y seis rebotes en casi 19 minutos en el campo. Lo mejor que exhibió fue su porcentaje de acierto en tiros de campo, con un 70 por ciento. Esa excelente selección de lanzamientos puede redituarle mucha presencia en el campo, dentro de un plantel que carece precisamente de esa cualidad.

El aprendizaje de Bolmaro

Con 21 años recién cumplido, el cordobés Bolmaro llega en un momento de crecimiento en su carrera, tras haber demostrado su versatilidad en Barcelona. Capaz de ser base, escolta y hasta alero chico, el ex jugador de Bahía Basket cuenta con un biotipo muy buscado en la NBA, con un perfil atlético y brazos muy largos, que le entregan un plus pensando en una estadía larga en la Liga. Con el bagaje que ya tiene y la posibilidad de seguir creciendo con su tiro, su pase y su defensa, Bolmaro cuenta con un techo muy alto que los Wolves podrían aprovechar.

Bolmaro mostró buenos destellos en la pretemporada. (NBA)

Con Pablo Prigioni en el staff técnico, el jugador argentino deberá apelar a la paciencia, ya que pasará varias noches sin ver acción, pero deberá estar listo para aprovechar las oportunidades que se le presenten, en una temporada muy larga y en la que las lesiones siempre aparecen.

El cronograma de partidos

La temporada regular de la NBA comenzará el martes con dos partidos. A las 20:30 Milwaukee Bucks recibirá los anillos de campeón antes del duelo ante Brooklyn Nets. Luego, a partir de las 23:00, Los Angeles Lakers se medirá como local ante Golden State Warriors.

El estreno de los argentinos será el miércoles, cuando se disputen 11 encuentros. Primero será el turno de Bolmaro, cuando Minnesota reciba desde las 21 a Houston Rockets. Luego aparecerá Deck, cuando los Thunder visiten a Utah Jazz desde las 22. Y por último entrará en acción Campazzo, cuando Denver visite a Phoenix Suns desde las 23.