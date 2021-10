Desde la Fundación Lupus Salta, aseguran que los pacientes que padecen la enfermedad están suspendiendo sus tratamientos por falta de medicamentos en el sistema público. Si bien desde la organización sin fines de lucro, tienen un banco de medicamentos que se sostiene a base de donaciones, afirmaron que en los últimos meses, no dan abasto con la demanda, por lo que denuncian desabastecimiento y falta de políticas sanitarias para abordar la enfermedad.

La presidenta de la fundación, Claudia Torres, dialogó con Salta/12 y manifestó su preocupación y alerta ante el contexto actual, pues vieron que creció la demanda de personas que se acercaban a la entidad, ubicada en calle General Güemes 1473, para pedir los medicamentos que no encontraban en el sistema público o no podían solventar de manera particular por el alto costo que tienen. "Resulta que no damos abasto", expresó.

Fue hace cinco años que la organización creó un banco de medicamentos, que hoy es el único autorizado en la provincia de Salta. Dicho banco se sostiene mediante donaciones, que en gran parte llegan por los propios pacientes; dado que con el lupus ya diagnosticado, suele darse la particularidad de que ha medida que avanza la enfermedad, se va cambiando de medicación.

Torres contó que desde se creó el banco "siempre hemos tenido la posibilidad de ir ayudando sin que haya grandes faltantes", incluido el período de la pandemia que se vivió el año pasado, pero "hoy por hoy, el paciente viene a la Fundación y no tenemos".

Relató que con la vuelta a la presencialidad, en casi la totalidad de los ámbitos, las personas volvieron a retomar las consultas y controles correspondientes con sus reumatólogos, el único profesional médico que atiende la enfermedad. Ello derivó que se den cambios en sus tratamientos. Pero vieron que en el Hospital Señor del Milagro, donde es atendida la enfermedad, sólo se les otorga la receta y "el paciente debe ver por sus propios medios como conseguir sus remedios".

"Es muy triste ver a personas que padecen esta enfermedad y no cuentan con una obra social, peregrinar por los nosocomios públicos en busca de los fármacos", manifestó Torres. Y cuando recurren a las farmacias, tampoco los encuentran, y que de haber, resultan muy caros.

Un ejemplo, son las medicaciones básicas que rondan entre los $13 mil a $15 mil, cifra que no puede ser costeda mensualmente por algunos pacientes, ya que en el mes suelen consumir de 3 a 4 cajas. A ello se suman otros fármacos como los protectores gástricos o corticoides. "¿Cuánto tienen que gastar por mes", se preguntó.

Aseguró que sólo desde la Fundación supieron que al menos son 15 los pacientes que buscan medicamentos y no los consiguen, ya que desde la entidad tampoco cuentan con ellos. "Han tenido que cortar el tratamiento porque simplemente no conseguimos", lamentó. La mujer se mostró aún más preocupada por el número de personas que deben estar en la misma situación, y con las cuales no mantienen contacto.

En ese sentido, denunció que no se está cumpliendo la Ley Nacional N° 26.689, de Cuidado Integral de la Salud de las Personas con Enfermedades poco frecuentes, ya que dentro del sistema de salud pública de Salta, no existe la cobertura que está contemplada en la legislación vigente. "La verdad es que la situación es muy preocupante porque entiendo que la Covid es una enfermedad que nos sigue manteniendo en alerta, pero aún siguen existiendo las otras enfermedades", expresó.

En este escenario, Torres aclaró que una enfermedad es considerada poco frecuente cuando ocurre un caso entre mil personas. Pero dijo que actualmente en Salta, y por la cantidad de personas que se acercan a la Fundación, estiman que se da un caso entre 700 personas.

Por eso, afirmó que para la entidad "ha dejado de ser una enfermedad poco frecuente". Pero "nadie quiere escuchar esto porque sería ocuparse mucho más de esto", cuestionó. Sin embargo, indicó que aún siendo considerada dentro de la Ley N° 26.689, sigue careciendo de una cobertura total.

El lupus es una enfermedad autoinmune, por lo que el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. Esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro.



Algunos medicamentos que necesitan las personas con lupus son hidroxicloroquina, micofenolato de mofetilo, ciclofosfamida, metotrexato, azatioprina, ciclofosfamida, anticoagulantes, antiinflamatorios, entre otros remedios, y hoy el sistema de salud pública no los provee. Incluso, se supo que algunos profesionales han tenido que conseguir muestras gratis de las farmacéuticas para poder dárselas a sus pacientes. "Pero sólo pueden conseguir una caja, ¿y el resto del mes?", sostuvo Torres.

Contó que cortar los tratamientos significa en muchos casos "volver a cero", o que las personas sufran un agravante en la enfermedad. En ese sentido, exigió que las políticas públicas contemplen más en profundidad estas situaciones. "Incluso han venido (a la Fundación) pacientes con artritis porque tampoco hay (fármacos) en el hospital".

Torres solicitó al Ministerio de Salud Pública de Salta, que se revea la política sanitaria en materia de remedios y la excesiva burocracia para el otorgamiento de turnos para el abordaje de esta enfermedad. "El paciente desde la noche anterior está haciendo fila porque dan dos o tres números", contó, señalando que las personas no deberían sumar una cuota más de estrés a su situación.

Desde la Fundación Lupus pedirán una audiencia con las autoridades sanitarias involucradas para plantear su preocupación, mientras que siguen convocando a la población salteña a que continúe donando medicamentos y poder entregárselo a las personas que lo necesitan. Por otra parte, los funcionarios no respondieron a las consultas de este medio.