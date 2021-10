La ex gobernadora bonaerense y ahora candidata porteña, María Eugenia Vida, volvió a hacer aguas a la hora de explicar cómo adquirió su nuevo departamento en la zona más exclusiva de Recoleta. No solo evitó dar precisiones sobre los costos sino que tampoco explicó de cuánto son las cuotas que paga y cómo las financia. “Ya presenté mi declaración jurada" así que, "chicos, gracias pero tengo que cerrarlos", dijo y cortó la entrevista en la que le preguntaron al respecto.

El incómodo momento que vivió la candidata de Juntos por el Cambio se suma los tantos que tuvo que afrontar desde que, después de haber sido gobernadora y con un ahorro declarado de 3 millones de pesos, pasó de vivir en la Base Militar de Morón a un inmueble ubicado en “La Isla” de Recoleta valuado en 500 mil dólares.

Las cuentas no cierran. Y las que tampoco parecen cerrar son las cuotas que paga. Vidal ya había explicado que pagó la mitad de ese departamento con lo que cobró por el divorcio con el ex intendente de Morón Ramiro Tagliaferro. Y que al resto lo financió con un crédito hipotecario a diez años. Ahora, a la hora de explicarlo, dijo que “la hipoteca es con el propio vendedor”, es decir que con un privado.

Luego, fue consultada sobre cuánto se paga una cuota con una tasa de interés de un crédito privado. “Se paga alta, te aseguro que muy alta –respondió de soslayo-. Pero todo lo que quieras saber está en mi declaración de candidata. Podés verlo todo ahí. Chicos muchísimas gracias pero tengo que cerrarlos”, dijo y cortó.

En la entrevista con Radio Con Vos, la candidata a diputada nacional por el macrismo respondió de soslayo las preguntas sobre su departamento. Dijo que los valores de los que se hablan “no son ciertos” y que “todo está perfectamente explicado en una declaración jurada que le dejé a Axel Kicillof, en diciembre de 2019”.

Precisamente esa es la declaración en la que, al contrastar el patrimonio de entonces con ahorros incluidos y el inmueble adquirido posteriormente, el orden de los factores sí altera el producto. Es más, en esa información sólo consta el valor de mercado del inmueble (que se encarece a la hora de la transacción).

"No tengo ni autos ni cuentas off shore"

Coherente con los valores macristas de la vida, Vidal acudió a la lógica de la meritocracia para explicar cómo se compró el departamento en cuestión: “Voy a cumplir 49 y, después de haber trabajado toda mi vida, no me parece raro que esté pagando la mitad de la casa y me quede una hipoteca con el propio vendedor”, elucubró.

También adujo que el manto de sospechas sobre el tema es parte de una trama que intenta desprestigiarla por el hecho de ser candidata. “Me parece de manual que empiece la campaña y se ponga en duda cómo eso que estaba declarado”, dijo al respecto.

Pero lo más llamativo fue otro de los recursos con que intentó escapar de las explicaciones: diferenciándose de ser protagonistas de escándalos como los que salpicaron, entre otros, al líder de su espacio político, Mauricio Macri.

Ese inmueble “es lo único que tengo en mi vida, porque no tengo ni cuentas ni autos ni cuentas off shore ni empresas. Nada más que ese departamento que pagué con la venta de mi casa del divorcio y la otra mitad con una hipoteca a 10 años”, lanzó.

"Nadie pregunta nada"

Vidal recibió críticas desde varios frentes por la adquisición de ese bien ubicado en la zona de Pueyrredón y Las Heras. Una de las primeras que la cuestionó fue Esmeralda Mitre, heredera de uno de los dueños de La Nación. “Hola @mariuvidal, contanos cómo hiciste para en 3 años pasar de vivir en Morón a La Isla en Recoleta, en la esquina de mi casa! Hiciste magia?”, escribió con sorna en Twitter.

Luego, quien entre tantos se hizo eco de esa crítica fue la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Pese a la crisis de vivienda que hay en el país, la exgobernadora pudo conseguir un piso igual que el mío en Recoleta, la zona más cara de Buenos Aires, a mitad de precio, y a nadie le llama la atención. Nadie le pregunta nada", dijo en un discurso y a partir de ahí Juntos por el Cambio comenzó a criticar la intencionalidad política del caso.



Ni el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, socio político de Vidal, supo explicar cómo su candidata financia ese departamento en la geografía que él gobierna. "La verdad es que no lo sé. Sé que salió algo en algún medio, pero no tengo el detalle”, dijo en una entrevista radial.

Luego recurrió a la misma excusa que Vidal: “Tiene declaraciones juradas públicas como todos los funcionarios, como yo también presento la mía habitualmente. Tengo entendido que dio explicación", arriesgó.