Este miércoles a partir de las 22, los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas del 14 de noviembre debatirán en un programa televisivo, al igual que hicieron la semana pasada los candidatos porteños.

Diego Santilli (Juntos); Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos); Nicolás del Caño (Frente de Izquierda Unidad); José Luis Espert (Avanza Libertad); Cynthia Hotton (Frente Más Valores) y Florencio Randazzo (Vamos con Vos) participarán del debate organizado en “A dos Voces” en TN.

La dinámica del encuentro será la misma que utilizaron la semana pasada en el debate de los candidatos porteños: primero habrá una presentación inicial en la cual los candidatos tendrán un minuto de exposición libre.

El debate se articulará bajo tres ejes temáticos -calidad institucional, seguridad y justicia; economía, educación y trabajo y política sanitaria en pandemia- tras lo cual vendrá el espacio en el cual los candidatos podrán hacerse preguntas mutuamente y al final habrá un minuto de cierre para cada uno.

Cómo fue el “Debate capital”

La edición de la semana pasada reunió en el canal televisivo a Leandro Santoro, María Eugenia Vidal, Myriam Bregman y Javier Milei. Aunque la consigna convocante fue la de "enriquecer el debate de la democracia", reinaron las chicanas y no faltaron los momentos en los que las voces de los cuatro candidatos sonaban al unísono.

Vidal no dudó en apuntar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Si Cristina Fernández de Kirchner le hubiera entregado a Mauricio (Macri) el mismo superávit fiscal y comercial que Néstor Kirchner le entregó a ella, no habría habido deuda durante el gobierno de Mauricio porque la deuda y la inflación son hijas del déficit", dijo.

Su principal contrincante fue Santoro, quien denunció: “El problema recurrente de Argentina por un tema estructural y que lo excede, tomar deuda para la fuga de capitales. Durante el gobierno de Maria Eugenia, se tomaron 100 mil millones de dólares y se habilitó la fuga para 86 mil millones de dólares por que si no se construyó una escuela, no se amplió un kilómetro de subte, no se amplió una fábrica".

El candidato del Frente de Todos, además, señaló que en la Ciudad, gobernada desde 2007 por el PRO, “el presupuesto de financiamiento de educación cae un punto por año”. “La Ciudad tiene un déficit con la educación enorme. Faltan 20.000 vacantes todos los años", remarcó.