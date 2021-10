Juntos por el Cambio hizo público su respaldo a Mauricio Macri, ex presidente y socio fundador de la alianza, tras la decisión de no presentarse ante la Justicia para dar respuestas sobre las tareas de espionaje sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan. "Manifestamos nuestra máxima preocupación frente a la conducta del juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, contra el ex presidente", se alineó Juntos por el Cambio con la estrategia planteada por Macri para desconocer su obligación de responder al llamado del Poder Judicial y cargar contra el magistrado de la causa.

"Creemos que cuestionar esos atropellos de un juez parcial y manifiestamente incompetente es también ejemplaridad republicana", reivindicó la alianza entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica la desobediencia del ex presidente ante la convocatoria del Poder Judicial. Macri, al volver este martes al país, publicó en un hilo de tuits en el que se victimizó y sostuvo que la causa se trata de una "imputación arbitraria donde se busca perseguirme".



"Nos solidarizamos con el ex presidente Mauricio Macri y exhortamos a que la situación se resuelva de forma tal que consolide el mejor funcionamiento de la Justicia", se arroga el comunicado de Juntos por el Cambio el lugar de árbitro sobre el funcionamiento judicial, en un caso que investiga a unos de sus líderes.



El ex presidente tras su mensaje victimizante del miércoles decidió no asistir a los tribunales de Dolores para responder sobre las actividades de espionaje contra los familiares de los marinos desparecidos del ARA San Juan. "Desde que fue llamado por primera vez a indagatoria está jugando un juego más mediático que judicial", denunció Luis Tagliapetra, querellante y padre de una de las víctimas.

En la mañana del miércoles, Macri mantuvo su estrategia de desconocer la competencia del juez Bava, quien ahora debe decidir si declara en rebeldía al ex presidente y ordena la detención para que concurra a declarar. El pedido lo realizó la abogada Valeria Carreras, que encabeza la querella mayoritaria de familiares de los submarinistas.

El abogado de Macri, Pablo Lanusse, había recusado al juez y pidió que se postergue la indagatoria hasta tanto se resuelva la recusación. Horas más tarde, tal cual anticipó PáginaI12, Bava rechazó el pedido de la defensa de Macri y resolvió citarlo para el 28 de octubre.