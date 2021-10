El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti salió al cruce de declaraciones del sector empresario, que amenazó con falta de productos ante el congelamiento de precios por 90 días que instauró la Secretaría de Comercio. "Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al pueblo argentino", afirmó el funcionario en su cuenta de la red social Twitter, sobre las advertencias del titular de la Cámara de Comercio (CAC), Mario Grinman, sobre un posible "desabastecimiento" a raíz de la resolución dictada por el Gobierno nacional.

El cruce se dio en medio de la implementación del congelamiento de precios, que empezó a transitar el proceso de articulación de controles, en una reunión con peso político específico que Feletti mantuvo esta tarde con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, e intendentes del Conurbano.

El funcionario afirmó además que la política de precios tendrá como objetivo "bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el salario", y consideró que la medida que retrotrae y congela los precios de más de 1.400 productos de consumo masivo "es un paso" en esa dirección. "Yo voy a ejercer la política de precios con este norte: bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el salario. Ese es un norte, un objetivo de la política de precios. Y voy a implementar una política. La resolución de hoy es un paso", indicó Feletti en la red social. Un rato después de la reacción de Feletti, la CAC emitió un comunicado aclarando que "en modo alguno ha pretendido amenazar al Gobierno ni a ningún otro sector", y agregó que la referencia era un comentario basado "en la experiencia de medidas similares adoptadas en los últimos 70 años".

En esa misma línea salió a expresar su posición la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que consignó en un comunicado que "la experiencia de Argentina y mundial es muy elocuente en cuanto a que los congelamientos de precios no resuelven el problema de la inflación". Y retomaron la muletilla de la inversión, al decir que la medida "altera significativamente la previsibilidad necesaria".

En este escenario, Feletti aseguró que no se están "proponiendo medidas que puedan dañar el plan de negocios de alguna empresa". "Estamos diciendo que viene un proceso de expansión de consumo. Vienen las fiestas, fin de año. Dejemos que el pueblo pueda consumir", puntualizó Feletti, quien remarcó: "Yo soy peronista, creo en los acuerdos sociales, creo en la forma de encauzar la puja distributiva en un acuerdo". En este marco, concluyó que "puesta la puja distributiva, yo no tengo dudas, me paro del lado de los trabajadores; de eso no quepa la menor duda".



El aval de los intendentes y el gobernador

Feletti estuvo reunido esta tarde con el gobernador Axel Kicillof e intendentes del Conurbano, para acordar medios de control del congelamiento de precios. Estuvieron además la vicegobernadora Verónica Magario; al jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Producción, Augusto Costa; y de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini. “Desde la Provincia respaldamos y vamos a acompañar las medidas que está implementando el Gobierno Nacional para cuidar el bolsillo de la gente”, aseguró Kicillof y agregó que "nuestra propuesta es trabajar junto a los municipios en materia de controles, ya que estamos observando un crecimiento muy acelerado de los precios". Feletti detalló las características del acuerdo y aseguró que se registraron aumentos de hasta 20 por ciento en octubre.

Fueron convocados al encuentro todos los intendentes del AMBA y sólo faltaron los de Cambiemos. Estuvieron las intendentas de Lomas, Marina Lesci; de Moreno, Mariel Fernández; de Presidente Perón, Blanca Cantero; de Quilmes, Mayra Mendoza; y los jefes comunales de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Avellaneda, Alejo Chornobroff; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Ensenada, Mario Secco; de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Ezeiza, Alejandro Granados; de Florencio Varela, Andrés Watson; de General Las Heras, Javier Osuna; de San Martín, Fernando Moreira; de La Matanza, Fernando Espinoza; de Marcos Paz, Ricardo Curutchet; de Pilar, Federico Achával; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de Tigre, Julio Zamora; y de Morón, Lucas Ghi.