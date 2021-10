En menos de una semana, y sin considerar los pedidos del Concejo Deliberante local, el Ejecutivo provincial sacó una ley a través de la Legislatura para intervenir el municipio de Salvador Mazza, y ayer por la mañana ya había designado a Adrián Zigarán como interventor hasta diciembre de 2023. Para eso, también tuvo que apurar la salida del propio Zigarán de Aguaray, localidad que gobernaba como interventor desde hace justo un año, cuando llegó en lugar de otro depuesto, el ex intendente Enrique Prado.

Quienes tomaron la decisión de apurar el ingreso de Guillermo Aleman, intendente electo el pasado agosto, no tuvieron en cuenta que la ley que ordenaba la intervención de Aguaray, en su artículo primero indicaba que el comisionado elegido estaría en su cargo hasta el 10 de diciembre de 2021. Pero escudándose en un poco claro cuarto artículo que dice que “la intervención se extenderá hasta la asunción del nuevo Intendente”, decidieron avanzar para liberar a Zigarán y destinarlo al próximo municipio intervenido, Salvador Mazza.

El ahora ex intendente Rubén Méndez deberá dar explicaciones a la justicia por los más de $200 millones de pesos y los autos de lujo que encontraron en sus propiedades, y en su reemplazo surgieron nombres como los del ex secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, o el secretario Legislativo de la Cámara de Diputados y apoderado del PJ, Gastón Galíndez, pero el gobernador Gustavo Sáenz se terminó inclinando por quien manejó en el último año Aguaray, supuestamente por el conocimiento del departamento San Martín y por cómo pudo pilotear la tormenta luego del paso fugaz del huracán Prado.

En diálogo con Salta/12, Zigarán contó que de alguna manera se veía venir lo que tenía entre manos el gobernador, porque en la inauguración de la Casa de la Cultura en Tartagal del pasado domingo, en una cena posterior “le preguntó a Aleman si ya estaba listo para asumir la intendencia”, y tras la respuesta afirmativa del presidente del Concejo Deliberante, Sáenz le habría dicho que se prepare “porque esta semana asumís entonces”.

El intendente electo, Guillermo Aleman, confirmó esa versión, “el domingo el gobernador me preguntó y yo le contesté que sí, por eso adelantaron mi asunción y convocamos al Concejo a una sesión especial”.

Para el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, Adrián Zigarán reúne las condiciones para normalizar Salvador Mazza porque hizo un buen trabajo en ese sentido en Aguaray. Justificó la salida anticipada de ese municipio sin respetar lo que ordena la ley de intervención porque el mismo Aleman había pedido que se adelante su asunción, “y la Constitución así se lo permite en función de la autonomía de los municipios”. Y descartó que haya sido por la necesidad y el apuro de nombrar a Zigarán al frente del ejecutivo del municipio que dejó Méndez.

Pero a su vez aclaró que el artículo cuarto de la norma que ordenó la intervención dice que esta culmina cuando asume el jefe comunal electo”. “Para todos los que decían que no respetamos las autonomías municipales, esto es un claro ejemplo de respeto”, culminó.

Sin embargo, esa misma autonomía, para los concejales de Salvador Mazza fue pisoteada, al no escuchar su pedido de respetar su propio proceso institucional y llamar a elecciones. En la semana, cuatro de ellos viajaron a Salta para reunirse con el gobernador y pedirle que no avance con la intervención debido a que esa localidad no atravesaba por una crisis institucional, ya que había asumido de manera interina la presidenta del Concejo, María Esther Valdiviezo, y que ella podía manejar las riendas hasta que se elija un nuevo mandatario de esa comuna.

Pero no solo no fueron recibidos por Sáenz y sus funcionarios, sino que tampoco pudieron hablar con los diputados, que en la tarde del martes avanzaron con la sanción de la ley que dispuso definitivamente la intervención de ese municipio del norte colindante con Bolivia. “Hay descontento y resignación de que todo va a seguir igual”, dijo Valdiviezo a Salta/12.

Otro de los ediles que viajó a la capital provincial fue Fabián Renfiges: “cayó muy mal la intervención”, manifestó, y agregó que espera que se convoque a elecciones lo antes posible. Mientras que otro integrante, Cristian Crauzas, lamentó que les hayan dado “las espaldas” tanto el mandatario provincial como los legisladores. Pero relató que el abogado del cuerpo deliberativo estaba preparando un documento para presentar a la justicia por lo que ellos consideran una violación a la autonomía municipal.

Aleman asumirá hoy en la Casa de la Cultura de Aguaray, pero con un cuerpo deliberativo que en diciembre se renueva. Primero los ediles deberán aceptarle su renuncia como concejal para luego tomarle juramento como nuevo intendente hasta completar el mandato que tenía Prado, es decir, hasta 2023. Desde el municipio aseguraron que ya confirmó su presencia el ministro de Gobierno, Ricardo Villada. Mientras que Zigarán, asumiría un día después la intervención de Salvador Mazza.