Es una gran idea, de festejo y celebración, la que esta noche propone Trinchera local: Noche Carlovich, a partir de las 19.30 en Teatro Vigil (Alem 3086), con entrada libre y gratuita (por orden de llegada y cupo limitado). El homenaje al Trinche Carlovich llega con música, libros y pinturas, y de la mano de un equipo cuya promoción vale citar textual: “Lleva la pelota nuestro queridísimo armador Germinal Terrakius, mete el pase corto para que jueguen lxs músicxs: Juan Iriarte, Pablo Read, Julián Venegas y Mariano Asato, Sergio Gauna, Augusto y la banda del crack, Fernando Vergara y Hugo Reina, Valen Druetta-Vicky Mansilla y Agustín Priotto, Leonel Capitano. Acompañan a este buen juego las lecturas de Nacho Bogino y Nico De Bruno. Y entra para el gol el gran Orlando Belloni, pintor de Tablada con exposición de pinturas y esculturas”.

“Todo empezó con una curaduría que hizo la gente de Galpón Tablada, en recuerdo del primer aniversario de la partida del Trinche. En una plaza pintaron un mural y nos juntaron a varios músicos que teníamos canciones dedicadas al Trinche pero que no nos conocíamos entre nosotros. Yo ya tenía en mente hacer un cancionero del Trinche con la canción que le había hecho (‘Juega Tomás’), a la manera de las revistas de música popular, tipo acartonadas, con una simple caratula y la partitura. Cuando me encontré con más canciones del Trinche me dije: ‘¡Listo! Vamos a hacer un cancionero’. Así que me reuní con la gente de Galpón Tablada, ellos me empezaron a pasar canciones que conocían y yo empecé a estar en contacto con los músicos, les expuse la idea, y por último se sumó La Vigil, un jugador importantísimo porque incorporamos la imprenta, imprenta que a su vez La Vigil recuperó dentro de su edificio este año”, explica Julián Venegas a Rosario/12, cuya tarea en la organización se articula junto con Galpón Tablada y La Vigil, a la que se suma la colaboración de la Municipalidad de Rosario, el Gobierno de la provincia de Santa Fe y el Club Central Córdoba.

Como señala el músico, “el cancionero se imprimió en La Vigil a través de los mismos pibes que aprenden allí el oficio de la imprenta”, en el marco de los Talleres de Santa Fe Más: Taller de Imprenta (Impresión y armado del cancionero), Taller de producción de Artes Escénicas (técnica escénica) y Taller Textil (escenografía). “Se articularon varias cosas, salió muy lindo y la revista está hermosa. A partir de allí, y con la idea de la presentación, pensamos en una noche donde otras manifestaciones de la cultura popular pudieran estar presentes, para que no se concentrara todo en el cancionero y para que el protagonista siguiera siendo el Trinche”, continúa Venegas.

Y agrega: “Me parece importante la construcción que hacemos de nuestra comunidad, de nuestro territorio. Hay que estar atentos al reconocimiento de las personas que son de acá, que decidieron quedarse más allá de los mandatos del éxito. Hasta el día de hoy, a más de uno se le escapa qué hubiese pasado si el Trinche hubiese seguido una carrera diferente, con el talento que tenía, pero sin embargo decidió construir desde su lugar, y tomó la decisión de que éste era su mundo y ésta su gente. Por eso la admiración que se le tiene en su barrio. Y eso resulta muy valioso. Fijate que es extensivo para otras cosas, nosotros somos músicos y también estamos llenos de mandatos sobre hacia dónde deberíamos ir para trabajar más, sin embargo decidimos quedarnos y producir desde acá. Sin ir más lejos, ¡la territorialidad de Miguel Franchi! Como director de teatro y actor, decidió trabajar desde Tablada, y Tablada es su lugar en el mundo. Desde ese lugar, me parece que Trinche también inspira mucho más allá del fútbol”.

Tanto es así que una figura como Carlovich puede lo que otros no, congregar alrededor suyo a hinchadas rivales y aún más: también a quienes no prestan demasiada atención al fútbol. Como distingue Venegas, “Central Córdoba es un club al que se le tiene un cariño que va más allá de cualquier rivalidad, y la figura del Trinche refuerza mucho más ese cariño. Como si fuese poco, Córdoba está en medio de barrio Tablada, junto con sus personajes y La Vigil, todos tan importantes para la ciudad. Luego de la cantidad de crisis que el club atravesó y sigue atravesando, hay gente que vive pensando en el club. Indudablemente hay un trabajo de parte de toda la comunidad, que hace que se mantengan un montón de actividades y espacios, como las peñas satélite, realizadas alrededor de Central Córdoba, dedicadas a sostener al club. Esto se puede hacer por el amor que se le tiene al club”.