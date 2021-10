Alrededor de siete mil entradas volaron de manera presencial y virtual en el Centro Cultural Kirchner (CCK) con vistas al festejo de cumpleaños N° 70 de Charly García que se concretará este sábado con una imponente grilla de actividades. El otorgamiento de tickets iniciado el miércoles motivó un despliegue de carpas, mantas y reposeras, de fanáticos y fanáticas de Charly García, en su mayoría personas jóvenes, deseosas de festejar los 70 del mentor de Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán.

En cuanto al recital-homenaje que le tributará Fito Páez a Charly el próximo sábado, a las 19 horas, en el Teatro Colón, las localidades, limitadas, podrán solicitarse vía Whatsapp desde el viernes a las 14 horas enviando #CharlyBA al bot de la Ciudad, que se puede agendar con la línea +54 9 11 5050-0147. Las entradas se entregarán por orden de llegada. El evento también se podrá seguir por streaming a través del portal vivamoscultura.buenosaires.gob.ar

La vigilia en busca de entradas para el homenaje a Charly en el CCK duró varias horas. Walter, de 37 años, para ocupar el primer lugar de la fila llegó a la puerta del CCK ayer a las 14: "estoy contento, es un homenaje muy merecido porque Charly es el primer artista argentino multitudinario de todas las generaciones", dijo a Télam. Después de haber participado de las celebraciones en el Teatro San Martín y la muestra fotográfica en el Planetario, Walter apuesta a ver a su ídolo en vivo y por ello solicitó el pase para el bloque cuatro "a ver si se me da y aparece".

Detrás de Walter estaba Facundo, que llegó ayer 15 minutos después que él desde Moreno, provincia de Buenos Aires, y pasó la noche acá "con frío, mantas, cantando canciones entre todos, escuchando música". "Charly para mí significa inspiración, poesía, música, es un gran artista y es parte de nuestra religión seguirlo a todos lados", dijo sobre la cofradía que mantiene con los demás fanáticos a través de redes sociales y admitió que también fantasea con la posibilidad de que García aparezca en su propio homenaje. "¿Qué me hace pensar que puede venir? Que es lo más grande aunque sé que hasta último momento puede decir 'no voy', 'no quiero', 'no puedo'", consignó.



Algo parecido opinó Olivia, que llegó a las 5 con el objetivo claro de pedir su entrada para el cierre: "Charly es todo, después del Diego es el dios del pueblo". "Fui al homenaje al San Martín también y está buenísimo todo esto porque los argentinos estamos atravesando momentos muy sensibles y está bueno que nos emocionemos por cosas buenas", dijo.





Sofía, detrás de ella, comentó que si bien "no es fanática de Charly, este evento lleno de músicos 'grosos' es una buena forma de interesar en su obra a gente que no la conoce tanto". "Tengo muchas ganas de bailar, cantar, extrañaba la música en vivo y está bueno que el evento sea público, gratuito, para que todos podamos disfrutar de la música", agregó.



Para aquellas personas que no lograron hacerse de una ubicación para el mega-festejo gratuito, les quedará el consuelo de poder disfrutar de esos cruces y encuentros en torno a la obra de García, ya que los recitales del Auditorio Nacional serán además, transmitidos en vivo por YouTube, Facebook, Contar y Latir!.