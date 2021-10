Qué momento el de River. Es cómodo puntero de la Liga Profesional, tiene al mejor jugador del campeonato, viene de ganarle a su principal competidor al título de visitante y con uno menos durante casi todo el partido, sumó su séptimo triunfo seguido, hace once que no pierde y como si fuera poco, si se analizan las ocho fechas que le quedan, no aparecen grandes cucos en su horizonte, más bien todo lo contrario.

A Marcelo Gallardo y los suyos, con poner la nave en piloto automático, debería de alcanzarles para levantar la liga local que se les viene negando desde el primer semestre de 2014, cuando Ramón Díaz todavía era entrenador millonario y logró festejar de la mano de Barovero, Mercado, Vangioni, Carbonero, Cavenaghi y Téo Gutiérrez, entre otros.

¿Qué le queda a River?

El choque ante Argentinos del próximo lunes -desde las 19 en el Monumental- será el primero de una seguidilla "accesible" para River, de la cual sólo dos de sus ocho rivales se ubican entre los diez primeros. Por empezar, el Bicho marcha 11º. Luego se le vendrán Estudiantes (6º) de visitante, Patronato (23º) de local, Platense (17º) en Vicente López, Racing (14º) en Núñez, Central (16º) en Rosario, Defensa y Justicia (8º) en el Monumental y, finalmente, Atlético en Tucumán (19º).

Vale recordar que, al menos en este torneo, al equipo de Gallardo no le cambia demasiado jugar en casa o rodeo ajeno... Incluso su efectividad es superior de visitante: seis triunfos, un empate y una caída (obtuvo el 79 por ciento de los puntos) contra una marca de local de seis victorias, dos igualdades y una derrota (74 por ciento).



Cambios obligados

Así las cosas, la principal preocupación del Muñeco pasa por no sumar nombres a la enfermería del club y, en lo inmediato, encontrarle reemplazo a uno de los líderes de su equipo, Enzo Pérez, quien llegó a la quinta amarilla vs. Talleres.

Las opciones que baraja el DT para jugar de volante central son Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio o mover a Enzo Fernández, quien viene de ser titular ante los cordobeses. En lo que va de certamen, Enzo Pérez se perdió tres partidos (además, ingresó sobre el final ante Godoy Cruz en la quinta fecha), en gran parte porque el Millonario afrontaba otras competencias como la Copa Libertadores o Argentina, y sus reemplazos fueron variando de ocasión en ocasión.

La del exGodoy Cruz y Estudiantes no será la única ausencia en el equipo ya que ante la expulsión del juvenil Felipe Peña, podrían tomar su lugar Jonatan Maidana o Paulo Díaz, si es que se recupera. El veterano central entró al inicio del segundo tiempo ante Talleres, lo que significó su vuelta a las canchas tras dos meses de inactividad, mientras que el polifuncional defensor chileno viene lidiando con una molestia muscular en el aductor derecho desde su participación en la última triple fecha de Eliminatorias.

Angileri y De la Cruz

El otro miembro del elenco estable de Gallardo que podría regresar es el lateral Fabrizio Angileri, quien la semana pasada sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo y estuvo ausente ante San Lorenzo y Talleres. De todos modos, la buena actuación de Robert Rojas -hizo el primer gol en el Mario Alberto Kempes- en el lateral derecho y la continuidad de Milton Casco en el otro sector le da tiempo a Gallardo para no apresurar el regreso del zurdo.

Por último, Nicolás De la Cruz, quien sufrió una trombosis venosa en el pie izquierdo, está tomando una medicación especial anticoagulante y la lesión no le permite jugar ni entrenarse al cien por ciento. El plan de recuperación del uruguayo se va evaluando día a día y de acuerdo a la evolución decidirán si corta con la medicación 24 horas antes del partido para volver a ser tenido en cuenta.



El posible 11

De este modo, un posible equipo para jugar el lunes sería con: Franco Armani; Rojas, Maidana o Díaz, David Martínez, Casco; Zuculini o Ponzio, Agustín Palavecino, Fernández, Santiago Simón; Benjamín Rollheiser y Julián Alvarez.

El plantel retomó los trabajos este viernes por la tarde en Ezeiza con tareas regenerativas, el sábado se entrenará por la mañana y el domingo realizará rutina en el Monumental y quedará concentrado.