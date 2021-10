Luego de eludir un llamado a indagatoria, Mauricio Macri retomó la campaña. Primero estuvo en un encuentro con María Eugenia Vidal y luego viajó en una visita relámpago a Santiago del Estero, para respaldar a los candidatos de Juntos por el Cambio. El ex presidente no se resigna a la jubilación y busca poder presentar los resultados de noviembre como su regreso a la carrera presidencial que quedó truncada en 2019. En su paso por la provincia, les reclamó a los santiagueños que "voten con dignidad". Al parecer, hasta ahora votaron de manera indigna.



El ex mandatario cuestionó al gobierno nacional apenas pisó Santiago: "Lejos de venir mejor, este gobierno vino peor. Nos van a quedar por recorrer tiempos difíciles, porque así como les digo que soy muy optimista en el mediano y largo plazo, soy pesimista en el corto plazo, porque este gobierno ha destruido mucho, ha hecho mucho daño y la inflación nos está castigando a todos”, expresó Macri, que en su gobierno tuvo cifras de inflación récord pese a que había hecho campaña diciendo que era muy fácil eliminarla. "Solamente vino mejor para destruir y atropellar. Y a todo ese dolor y a toda esa angustia la hemos transformado en aprendizaje como sociedad”, lanzó.

Lo acompañaban Natalia Neme, candidata a gobernadora, y Facundo Pérez Carletti, candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio.

Macri puso especial énfasis en que, además de renovar las bancas nacionales, el 14 de noviembre se elige gobernador en Santiago del Estero. Las encuestas no dan chances de ilusionarse con destronar a Gerardo Zamora, por lo que Juntos por el Cambio busca quedar como la segunda fuerza. “Este 14 de noviembre nos va a sorprender con una enorme alegría, que somos muchos más los que entendimos cual es el camino del progreso, que es la verdad y el trabajo. Vamos a ser aún más los que digamos basta. No queremos más la mentira, queremos vivir en la verdad y no queremos más la dadiva”, arengó Macri cuyos candidatos perdieron en todas las internas en las PASO de este año. El ex presidente cuestionó un bono que dio el gobierno provincial a los empleados estatales.



Macri se regodeó con la victoria de las PASO, que desde la misma noche en la que ocurrió el ex mandatario trata de vender como propia: “Les dije a quienes me seguían que ese lunes íbamos a amanecer con una sonrisa. Y amanecimos todos dándonos cuenta de que éramos muchos más de lo que jamás habíamos soñado los que le decíamos basta este gobierno y a una forma de hacer política”. En su larga alocusión, Macri no dedicó un solo momento, ni una sola palabra de su discurso a hablarles a los familiares de las víctimas del ARA San Juan que fueron espiados por agentes de su gobierno, por lo que está citadao.