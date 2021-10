Desde Santa Fe

Dos decisiones políticas de Omar Perotti alentaron expectativas de un acuerdo en el conflicto docente, que esta semana ya sumó 72 horas de huelga de los maestros provinciales. Ayer, el gobernador autorizó el pago del aumento del 17% a los docentes jubilados (el 10% con los sueldos de este mes y el resto en diciembre y enero), a pedido de Sadop –que aceptó la propuesta- y de la propia Amsafé, que la rechazó para los trabajadores activos. Y su ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri convocó a la mesa paritaria el miércoles próximo, a las 10, para reanudar las negociaciones con la secretaria general de Amsafé Sonia Alesso y otros dirigentes del gremio. “Son decisiones racionales de un gobierno que siempre está dispuesto al diálogo y atender los temas que se dan en ese marco. Necesitamos que todos hagan un esfuerzo para construir consensos”, dijo Pusineri ante una consulta de Rosario 12. Y ponderó la decisión del Poder Ejecutivo para que los docentes jubilados cobren el aumento a partir de este mes, porque si bien en su mayoría son afiliados a Amsafé no participaron en la decisión de rechazar la propuesta oficial.

Sadop fue el primero que le pidió a Perotti que “garantice el pago del incremento salarial a los docentes jubilados”. Las seccionales de Santa Fe y Rosario solicitaron al gobernador y al ministro de Trabajo que “garanticen el pago del aumento salarial que se acordó el 6 de octubre a todos los compañeros jubilados”. “Entendemos que es urgente la necesidad” de percibir ese 17%, tanto en el “sector pasivo” como entre los “trabajadores activos” por el fuerte impacto que ha tenido el costo de vida en sus ingresos. “Hacemos un llamado al gobierno para salvaguardar los derechos de las compañeras y compañeros jubilados”, planteó Sadop.

Amsafé también le reclamó a Perotti lo mismo, aunque en un tono más imperativo. “Funcionarios del gobierno provincial –que no identificó- dijeron en los medios que no se abonará el aumento al sector pasivo”, señaló la conducción del gremio. “Esta medida constituye un claro acto de discriminación que no tiene antecedentes de ese tipo. Se castiga a los compañeros y compañeras jubiladas porque en su mayoría son afiliados a la Amsafé”.

Ayer, el gobierno de Perotti aceptó el pedido de Sadop y Amsafé. Y ratificó que todos los docentes jubilados cobrarán el aumento del 17% a partir de este mes, sin distinciones. “Atento a las solicitudes efectuadas (por los dos gremios), el gobierno de la provincia procederá a liquidar el aumento salarial a jubilados y pensionados del sector docente”, informó la Casa Gris.

El sindicato de docentes privados valoró el anuncio. “Tras el pedido de Sadop, el gobierno de la provincia aseguró que se realizará el pago del incremento salarial a todos los jubilados y jubiladas de la provincia”. “Nosotros seguiremos reclamando” que el pago de la tercera cuota que está prevista en enero (el 2%) “se adelante a diciembre”, para que los docentes puedan sumar una mejora del 7% antes de Navidad y Año Nuevo (el 5% de diciembre más el 2% de enero). Pero eso aún no está decidido en el gabinete.

El ministro de Trabajo ubicó las decisiones de Perotti de pagar el aumento a los docentes jubilados y convocar a Amsafé a la mesa paritaria el miércoles, a las 10, en el marco de la “racionalidad”. “El gobierno siempre está dispuesto al diálogo y atender los temas que se dan en ese contexto. Necesitamos que todos hagan un esfuerzo para construir consensos”, pidió.

Como ya ocurrió en otros conflictos entre el gobierno y los docentes, de aquí al miércoles hay tiempo suficiente para los contactos informales entre ambas partes. “El diálogo es fundamental”, expresó Pusineri. “Siempre estamos dispuestos a llevarlo adelante, más cuando cuando este tiempo tan difícil de la pandemia nos obligó a mantener conversaciones periódicas con todos los gremios” del sector público.

Amsafé coincidió que “el diálogo es la herramienta” de la paritaria, pero pasó la factura. “El gobierno provincial, lejos de generar el ámbito propicio para la discusión de una nueva propuesta plantea el descuento de los días de paro, entre otras cosas”. Por lo tanto, “exigimos que el gobierno cese las amenazas y convoque a la paritaria”, como ocurrió ayer. “Seguiremos exigiendo que contemple las necesidades de la docencia y garantice la inversión en el sistema educativo”, concluyó Amsafé.