El titular del sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Rodolfo Daer, consideró que el congelamiento de 1400 productos por 90 días es "una medida de transición" que "no resuelve el problema de la inflación" y coincidió con la iniciativa de un "diálogo multisectorial" con políticas a largo plazo.

“El diálogo debe existir aún si le va mal al Gobierno, porque tenemos problemas graves que son multifacéticos”, subrayó el extitular de la CGT en diálogo con Toma y Daca por AM750 y aunque llamó a "un debate profundo" hasta el 7 de enero de 2022, cuando expire la medida, admitió que cree que tal hecho se dará "después de las elecciones" del 14 de noviembre.

En este marco, contestó al sector concentrado que asegura que cuando se levante la medida de control de precios, los aumentos serán mayores y si bien admitió que "la experiencia histórica" comprueba que se produce "una corrida tremenda que golpea muy duro a los más fatigados", en esos 90 días que dura la iniciativa hay que "dar discusiones profundas para resolver los grandes problemas que tiene el país, además de la inflación".



Ante las amenazas de la Cámara Argentina de Comercio de un presunto "desabastecimiento" por la política que congela los valores de 1432 productos de primera necesidad hasta el 7 de enero del 2022 en todos los comercios del país, Daer aseguró que "no hay" faltantes y que "no hay directivas de paralización de producción". Incluso destacó que "al contrario, se está trabajando horas extras porque realmente hay una demanda dentro del mercado interno".

"Tiene que ver con las políticas activas que desarrolla el Gobierno y hay que tener en cuenta que muchos sectores del cual pertenezco el año pasado se mantuvieron en pie gracias a las políticas como la asignación al trabajo productivo", repasó.

"Hay una disociación con la gente"

Para el sindicalista, el presunto "malestar" de las empresas con la política por los precios "no es nuevo" y analizó que en este contexto electoral "la política no está enamorando a la gente a diferencia de otras etapas de la recuperación de la democracia".

"Hay una disociación entre la política y la gente que también involucra a los empresarios", evaluó Daer y coincidió con la propuesta del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de cumplir con un diálogo "multisectorial" en el que se acuerden políticas a largo plazo.

Mujeres en los gremios

Consultado sobre la falta de jefatura gremial de mujeres, Daer consideró que es un tema "complejo" ya que "no es fácil formar cuadros políticos". "No es un tema de género de la mujer, sino también es complicado para el hombre, por eso el tema de la instalación es compleja y la plata no alcanza", indicó.