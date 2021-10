El jefe del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, indicó que "lo que está en juego" en las próximas elecciones "es lo que votó la gente en 2019" y sostuvo la necesidad de mantenerse unidos como Frente: “Cuando más nos quieren dividir es cuando más nos tenemos que unir".

"Necesitamos que crezca heterogéneamente la Argentina", destacó el diputado nacional al cerrar el acto organizado por el Ateneo Néstor Kirchner, espacio que agrupa a organizaciones del kirchnerismo bonaerense, en el microestadio del club Lanús, en memoria de su padre, el expresidente Néstor Kirchner, de cuya muerte se cumplirán 11 años el miércoles.

En ese sentido, opinó que "ahora lo que está en juego es lo que votó la gente en 2019" y que "la gente votó otra cosa, no votó el plan del Fondo Monetario Internacional en 2019".

"Al contrario, votó en contra de lo que estaba haciendo Macri en el país", advirtió Kirchner en el acto que se hizo con el lema "Imitemos el ejemplo". También participaron el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Edgardo Depeteri; la directora del PAMI, Luana Volnovich; el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; y el titular de la Acumar, Martín Sabbatella, entre otros dirigentes de La Cámpora.

Además, manifestó que el desafío por delante "es complejo y difícil" pero que "para eso siempre se prepararon" y señaló: "para nosotros nunca nada fue fácil y para el pueblo argentino tampoco".

"Si debatimos, si trabajamos, seguramente el camino será más sencillo", subrayó, al tiempo que expresó que con este acto "la militancia demuestra que está lista para entrar cuando la llamen".

En otra parte de su discurso, que fue interrumpida en diferentes oportunidades por cánticos de la militancia que colmó el microestadio, Kirchner remarcó que "el acoso mediático sobre el gobierno es cada vez más fuerte" y afirmó: "soportamos todos los días, esta pelea diaria de la mano de nuestra gente y no dejando que nos impongan las cosas y menos el FMI".

"El sacrificio que se le pide a la gente tiene que ser conducente como aquella cancelación con el FMI que hizo Néstor (Kirchner) y que le permitió al país poder diseñar las políticas publicas que tuvieron que ver con la realidad de la gente", enfatizó.

Por otra parte, alertó: "Es cierto que tenemos un desafío electoral el 14 de noviembre y necesitamos diputados para poder avanzar o por lo menos evitar que retroceda la calidad de vida de nuestra gente".

"No me venga con cara triste nadie del Frente de Todos porque perdimos, nosotros podemos dar vuelta la taba", declaró. Al finalizar, resaltó que "el pueblo no puede aguantar otro ajuste" y dijo que "tiene que ser el sujeto de las políticas públicas que diseñe el Estado".

El acto comenzó con un video que mostró al expresidente Néstor Kirchner y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mientras se escuchaban pasajes de sus discursos y la lectura de un documento, que estuvo a cargo de la candidata a diputada por la tercera sección electoral Berenice Latorre.