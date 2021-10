Por primera vez, cuando esta semana se cumplen 19 años del asesinato de María Marta García Belsunce, su viudo, Carlos Carrascosa, dejará de estar sentado en el banquillo de los acusados y será parte acusadora. Luego de estar siete años preso, Carrascosa fue absuelto en diciembre del año pasado y ahora, luego de una nueva batalla judicial, fue aceptado como “particular damnificado” y será parte querellante en el juicio oral, todavía sin fecha de inicio, en el cual los acusados serán el mítico vecino Nicolás Pachelo y dos vigiladores, señalados como autores de un caso en el cual ninguna hipótesis termina de cerrar una serie de enigmas insondables.

Carlos Carrascosa fue finalmente aceptado como “particular damnificado”, por decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro. En diciembre pasado, cuando fue absuelto en forma definitiva por decisión de la Corte Suprema de la Nación, Carrascosa pidió sumarse a la parte querellante en el juicio contra Pachelo, pero su solicitud fue rechazada por el Tribunal Oral 4 de San Isidro, que estará a cargo del debate. El viudo será parte querellante, junto con su cuñada María Laura García Belsunce, quien siempre dijo que creía en la “inocencia” de toda su familia, incluyendo a Carrascosa, a quien visitaba cuando estuvo preso.

A los 76 años Carrascosa será parte en el juicio, porque la Cámara consideró “arbitraria” la decisión de los miembros del Tribunal Oral 4, que tomaron en cuenta que el viudo había estado bajo sospecha durante largos años. Carrascosa fue sospechoso, imputado, detenido, excarcelado, juzgado, condenado primero por encubrimiento y luego a perpetua como autor del uxoricidio, una horrible palabra que significa “asesinar al cónyuge”. Estuvo preso en un penal entre 2009 y 2015, y un año más en prisión domiciliaria, hasta que recuperó la libertad en 2016. Tuvo que esperar cuatro años hasta su absolución definitiva.

Ahora, en el tercer juicio oral que se hará por el caso, Carrascosa será considerado víctima por primera vez, en el largo y espinoso proceso judicial. Los imputados serán ahora su ex vecino Nicolás Pachelo, de 45 años, y los ex vigiladores Norberto Glennon, de 56, y José Ramón Alejandro Ortiz, de 44 años, ex empleados de seguridad del country Carmel, escenario del homicidio. La acusación es por “robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado”. Según la Fiscalía, mataron a María Marta para evitar que los denunciara por el robo. De confirmarse su responsabilidad, recibirán la condena a prisión perpetua.

Los fiscales Andrés Quintana y Matías López Vidal creen que el 27 de octubre de 2002 María Marta fue ejecutada a balazos cuando sorprendió a los ladrones dentro de su casa. La nueva hipótesis se debe a que un informe forense modificó la hora en la que supuestamente ocurrió el hecho. Se dice que fue a las 18.30 de ese día. Se afirma que Pachelo estuvo en el Carmel entre las las 17.34 y las 18.59, del día del homicidio. El nuevo juicio se haría el año próximo, de manera presencial.

Antes del debate por el homicidio de María Marta, el imputado Pachelo será juzgado por ocho robos en los barrios privados Nordelta de Tigre, Abril de Hudson y Tortugas de Pilar. Pachelo está preso desde hace tres años en la Unidad 23 de Florencio Varela.

Lo cierto, más allá del resultado de este nuevo juicio, es que el caso María Marta García Belsunce podría formar parte de esos sucesos que nunca terminan de despejar todas las dudas. Carrascosa siempre dijo que creyó que fue “un accidente”, que su esposa se cayó en la bañera y golpeó su cabeza contra una viga y al caer, contra las canillas de la ducha. Dijeron que no se dieron cuenta que le habían disparado seis veces en el cráneo, con una pistola calibre 32 largo. El velatorio se hizo en forma íntima, igual que el sepelio. La autopsia se hizo 36 días después, luego de la intervención del primer fiscal, Diego Molina Pico, quien acusó a Carrascosa y a varios integrantes del grupo familiar.

El arma utilizada nunca apareció, pero sí el famoso “pituto”, que era en realidad uno de los proyectiles disparados contra la víctima. Hubo dos juicios, condenas, absoluciones, pero todavía se sigue preguntando ¿quién mató a María Marta García Belsunce? ¿El tercer juicio develará el misterio y despejará todas las dudas? Habrá que seguir esperando.