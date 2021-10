Central jugó un muy mal primer tiempo. Cristian González falló en la idea que propuso en cancha, como se pronosticaba, con Francesco Lo Celso de titular y Emiliano Vecchio fuera de forma física. Gino Infantino, con un espectacular remate de larga distancia, sacó a Central de todos sus problemas y el canaya se encaminó a una victoria que necesitó de un gol de Marco Ruben. El final tuvo polémicas, expulsiones y a Jorge Broun con sus tajadas para devolver al equipo a la puja por un lugar en Copa Sudamericana.

La consecuencia que tuvo lo hecho por Cristian González en el partido que propuso ante Racing no fue la esperada. Pero sí el resultado. Es necesario separar rendimiento de la victoria porque el equipo encontró puertas al triunfo que en su juego parecían inalcanzables en el primer tiempo.

Lo que ocurrió anoche en el Gigante es que Racing salió con ideas y ambiciones definidas para jugar ante un Central sin orientación en cancha y con pretensiones difíciles de dilucidar. Como se preveía, el ingreso de Lo Celso fue incomprensible y la inclusión de Vecchio, insostenible. El juvenil no muestra aptitudes para jugar en Primera, el diez está fuera de forma, claramente, y no puede sostener el rigor físico.

Por eso el arranque fue con Racing generando situaciones de riesgo y exigiendo a Broun. El uno canaya le desvió un remate a Rojas y luego Chancalay lo intentó con remate desviado. La visita dominó el canaya en todos los aspectos del juego. Pero el equipo de Fernando Gago cometió el pecado de no aprovechar la desorientación de Central, con Vecchio sin poder gravitar. Todo lo que hizo Central fueron remates de larga distancia, en tres oportunidades, de Lo Celso.

Lo que ocurrió en la segunda parte no se corresponde en nada a la primera parte. Porque más allá del fastidio de Vecchio al dejar la cancha, Infantino abrió el partido con un zurdazo al ángulo desde fuera del área. Un tanto con definición destacada que nadie esperaba con el nivel que tenía el juego. Con el gol, Central se lanzó a recomponer su noche. Pero Coppeti apagó el estadio con el empate, en la jugada que Racing construye con profundidad tras el tanto de Infantino.

El partido ganó en intensidad porque había mayor paridad. Ya Racing no era el protagonista único de la noche y Central había recuperado fútbol con los cambios. Racing empezó a tener algunas dudas y Central fue la victoria. Un nuevo gol de Ruben hizo estallar el Gigante. A la salida de un tiro de esquina, la jugada se arma con pase atrás y centro que cabeceó Ruben. Arias no pudo hacer nada ante el cabezazo en el área chica y el canaya sacó ventaja.

Pero el final del partido fue a pura emoción. Porque Avila vio la roja, a Racing no le convalidaron un gol por fuera de juego, Broun sacó pelotas espectaculares y se añadieron ocho minutos. El triunfo, sufrido, lo devuelve a Central a la pelea por las copas internaciones.

2 Central

Broun

Martínez

Almada

Avila

Blanco

Lo Celso

Ojeda

Vecchio

Infantino

Gamba

Ruben

DT: Cristian González

1 Racing

Arias

Cáceres

Sigali

Prado

Mena

Moreno

Martínez

Rojas

Coppeti

López

Chancalay

DT: Fernando Gago

Goles: PT: 11m Infantino (C) y 21 Copetti (R). ST: 34m Ruben (C).

Cambios: ST: 10m Covea por Vecchio (C), 24m Piatti por Rojas (R), 25m Zabala por Lo Celso (C), 28m Alcaraz por López (R), 37m Martínez Dupuy por Ruben y Luciano Ferreyra por Infantino (C), 41m Cvitanich por Chancalay y Garré por Moreno (R),

Arbitro: Darío Herrera.

Cancha: Central

Expulsado: ST: 45m Avila (C).