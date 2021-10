Una pareja de enfermerxs fue detenida luego de que el pasado 28 de septiembre intentara obtener un certificado de nacimiento de una bebé en la Clínica Virgen de Huachana, de la localidad de Joaquín V. González, y en el Hospital Esperanza Burgos de Aguirre, de Las Lajitas, con documentación y firmas falsificadas.

Tanto en la clínica privada como en el hospital público detectaron la situación y realizaron las denuncias. El 13 de octubre se allanó la clínica y también el consultorio del médico ginecólogo al que le falsificaron la firma, el consultorio de su esposa, que es fonoaudióloga, y el domicilio particular.

La abogada Marcela Fernández, que representa a la pareja imputada, explicó a Salta/12 que la mujer ya portó el nombre de la madre biológica de la bebé, que reside en la provincia de Tucumán, pero aún no la citaron a declarar para que se esclarezca la situación. La letrada sostuvo que su defendida refiere que no sustrajo a la nena, sino que su progenitora se la dio porque no podía hacerse cargo de su crianza.

Fernández añadió que el hombre desconocía la situación, que pensaba que la bebé era su hija biológica, ya que su pareja estaba embarazada y no le había informado que tuvo un aborto espontáneo. "Él es ajeno a esta situación", aseguró. "Es injusta esta detención. Nunca R. se atrevió a decirle que perdió a su hijo", sostuvo.

E insistió en que su defendida asegura que la madre biológica no quería tener a la niña y durante su embarazo publicó en facebook que buscaba a alguien para darla en adopción. De ese modo "se contactó R. y otras familias. R. le decía que no lo dé, que le iba a ayudar. Ella había perdido a su bebé, no le parecía lo que quería hacer (la otra mujer). La acompañó a (realizarse) ecografías. Cuando nació la bebé, el 17 de septiembre en la Clínica Mayo, la chica se la entregó el 18 de septiembre", sostuvo.

La abogada aseguró que buscó a esta mujer en Tucumán y corroboró la historia, y afirmó que la joven no quiere buscarla. "Pedí que la llamen a declarar. A ellos (los imputados) les endilgan un robo de bebé que no existió nunca", afirmó. Dijo que sus defendidos ya negaron ser lxs progenitorxs de la bebé e igual les hicieron prueba de ADN.

La Clínica Virgen de Huachana difundió este viernes un comunicado por el allanamiento realizado en ese lugar el 13 de octubre, para aclarar la situación "a la población del Departamento de Anta y en especial a las familias que día a día confían su salud en la atención médica" en esta clínica, ya que las autoridades judiciales no aclararon los motivos.

Documentación falsificada

El médico Roberto Ludueña aclaró a Salta/12 que hicieron la denuncia dos días después porque el día de los hechos la policía estaba ocupada y debieron volver luego. “El 28 de septiembre del año en curso, en horas de la mañana una pareja de adultos con un bebé en brazos se presentó en recepción de la Clínica reclamando documentación para completar el acta de nacimiento del niño. Presentaron un papel falsificado, con información recortada y pegada, con sellos falsificados, entre otros. Además, aportaban el dato de que la atención habría sido realizada a través de una obra social", detalló en el comunicado con su firma.

Ludueña dijo que tienen una sola empleada que se encarga de ese trámite en la clínica y fue quien detectó la situación. "Con el papel falsificado se procede a realizar la verificación con la documentación pertinente de la Clínica; comprobándose que nunca en esta Clínica se atendió el nacimiento del bebé; nunca la supuesta madre estuvo internada, ni hizo controles de embarazo, por lo que el reclamo de documentación no correspondía. Tampoco hay registro de su internación ni atención ambulatoria. Cotejando con la obra social que ellos aducían, el resultado fue que no era afiliada activa", explicó.

De este modo, el médico aclaró que la ahora imputada no había sido atendida en la clínica ni tampoco se produjo allí ni el nacimiento, ni la internación, ni le realizaron controles ambulatorios, ni ninguna otra atención. "La Recepción, la Administración, y el Director Médico entendieron la gravedad y magnitud que significa la falsificación de tan importante documento, con el posterior accionar ilícito de la pareja, en la que ponía en peligro la identidad e integridad física del bebé. Por lo que la Gerencia de la Clínica Virgen de Huachana SRL realizó una denuncia penal en contra de la pareja, supuestos padres del bebé".

Ludueña se manifestó molesto porque la clínica fue allanada a pesar de que son denunciantes y de haberse puesto a disposición para colaborar con la investigación. "Hasta el momento no recibimos una explicación formal, oficial y pública sobre el motivo de dicho allanamiento. Esta explicación aclararía la condición legal del funcionamiento de la Clínica y del accionar del personal de la misma que fue quien denunció el ilícito a tiempo. Y por este hecho se inició la investigación y protegió al bebé", sostuvo en el comunicado. Además, esgrimió pérdidas materiales, económicas, y violencia simbólica y moral.

También se allanó el consultorio del médico ginecólogo cuya firma figuraba en los papeles falsificados que tenía la pareja, el de su esposa, que es fonoaudióloga, y su domicilio particular. El abogado Jorge Sánchez, que representa a este médico, aclaró que no está imputado por ningún delito y consideró que el allanamiento fue "injusticado", "se llevaron su teléfono, el CPU de su consultorio, historias clínicas viejas de otros pacientes, carnets de obra social, la tablet de la esposa, teléfonos viejos en desuso, medicamentos que tenía en su cajón de la cocina, un pendrive", detalló. Dijo que solo el secuestro del teléfono le pareció lógico para la investigación. Por otro lado, puso énfasis en que la fiscala no citó a declarar a la supuesta progenitora de la bebé cuyos datos ya refirió la imputada. Además, señaló que el allanamiento, si bien empezó a las 18, cuando se hizo al domicilio del médico fue pasadas las 20, horario en que no se puede realizar.

El abogado de la clínica, Matías Franco, señaló que "ahora el Ministerio de salud provee un formulario numerado que no puede ser adulterado, para evitar este tipo de delitos" de la sustracción de niñxs y en este caso la pareja imputada intentó obtener ese certificado con otro adulterado de nacido vivo.

La mujer imputada se encuentra detenida en el cuerpo femenino de Metán mientras que el hombre está en Las Lajitas. La mujer es de esta localidad, aunque ambxs estaban viviendo en Tucumán.

"La fiscala quería encontrar si había sucedido el parto en la clínica, cosa que no pasó. En el allanamiento se llevaron una CPU y el libro único de partos. Es violento para mis clientes porque se pusieron a disposición e hicieron la denuncia", sostuvo Franco. Dijo que ya recuperó la CPU que era necesario para la facturación a la clínica.