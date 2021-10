El ministro de Economía, Martín Guzmán, participó este domingo en el Centro Cultural Kirchner de un debate titulado "Cómo salir de la trampa de la deuda externa", junto a Yanis Varoufakis, exministro de Finanzas de Grecia y referente de la Internacional Progresista, y Andrés Arauz, exministro de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador y excandidato a presidente. Allí aseguró que "no depender del Fondo Monetario Internacional es un acto de soberanía", y que el Gobierno está buscando un acuerdo con el organismo que sea "conveniente para la Argentina", donde "la carga sea sostenible”.

En el encuentro, organizado por la revista Crisis, el ministro sostuvo que "cuidarse significa no volver a quedar expuestos a que un gobierno de turno pueda endeudarse de manera irresponsable”.

Durante su exposición, Guzmán analizó los esquemas de reestructuración de deudas a nivel global y aseguró que existe "una arquitectura financiera internacional escrita por el poder financiero para el poder financiero, que no tiene a los pueblos como protagonistas". Por ese motivo, "cada vez que se da una situación donde el deudor se enfrenta a los acreedores estos tratan de sacar lo máximo posible porque el campo donde resolver este problema lo trazaron ellos para su beneficio".

El FMI, aseguró el ministro en su intervención, "es parte de esa arquitectura financiera internacional y ha estado siempre del lado de los acreedores". En ese marco, reconoció como un problema que "las reestructuraciones de deuda tardan demasiado en empezarse y la mayoría de las veces no terminan en alivio suficiente para que países salgan a flote".

Es por eso que en todo proceso de endeudamiento en moneda extranjera los Estados estén "tienen que estar más presentes", dijo el funcionario, al tiempo que remarcó que en el país se presentó un proyecto para que sea el Congreso Nacional el que autorice a los gobiernos a endeudarse.

"Lluvia de capitales especulativos"

Con un detallado racconto de la experiencia local, resaltó que desde el 2016 en adelante en la Argentina "hubo un proceso de endeudamiento muy fuerte", y que en 2018, cuando cambiaron las expectativas, el país "quedó rehén de los mercados financieros internacionales", lo que calificó de "una absoluta irresponsabilidad".

"La única lluvia que hubo fue la de los capitales especulativos, la bicicleta financiera. Y ahí es cuando Argentina vuelve al Fondo", advirtió en alusión a la "lluvia de inversiones" que prometía el gobierno de Cambiemos. En ese contexto, apuntó contra el gobierno de Cambiemos por la deuda adquirida y afirmó que "los endeudamientos insostenibles no solo agravan problemas de empleo, sino que ponen presiones inflacionarias".

Y añadió: "Quienes más presión ponen en la brecha cambiaria son los fondos que vinieron a especular durante el gobierno anterior. El FMI financió la campaña de (Mauricio) Macri y el pueblo argentino está pagando esa campaña".

En otro tramo de su exposición, negó que el gobierno vaya a aplicar un ajuste, rechazó la idea de que pueda darse una devaluación y aseguró que hoy la Argentina tiene superávit comercial.

"Hay muchos diciendo se viene una devaluación, el año pasado decían lo mismo y no pasó. Ahora decimos lo mismo, no va a pasar. El Banco Central viene acumulando reservas y las exportaciones vienen creciendo. Reestructuramos deuda con acreedores privados, no hay ningún pago hasta junio de 2024. ¿Cuál es el problema de la balanza de pagos? Es el Fondo Monetario Internacional, que está en la Argentina porque lo trajo Macri", sentenció.

Lo que busca el gobierno nacional, aseguró el ministro, es que "el Fondo deje de ser una carga desestabilizante en la balanza de pagos". El acuerdo que busca alcanzar con el organismo financiero se debe dar "sobre la base de nuestra programación económica para tranquilizar la economía argentina", concluyó.