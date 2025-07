Después del duro intercambio que Patricia Bullrich y Victoria Villarruel tuvieron por redes sociales el jueves, durante la sesión en el Senado, la ministra de Seguridad volvió a atacar a la vicepresidenta: "Que se ponga del lado de la gente, no de los senadores kirchneristas", disparó ayer durante un acto en Tres de Febrero.

Después de una jornada en la que se acusaron de "kirchnerista" y "terrorista" mutuamente, Bullrich aprovechó una presentación junto al intendente, ahora libertario, Diego Valenzuela para seguir con la pelea. "Ayer la Vicepresidenta tendría que haberse puesto a la cabeza de decir 'no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, no es legal, no es legítima porque no estaba convocada'. Punto. Esa es la discusión", sostuvo la funcionaria.

Y después sentenció: "se necesitan gobernantes que "estén del lado de las víctimas y no de los delincuentes''. Además, siguió con el argumento económico del presidente Milei: "Si imprimimos de nuevo billetes, toda la plata que le va a entrar a alguien por este bolsillo, se la va a por este. Basta de hacer lo que se hizo durante años y salió mal”.

El jueves, la vice le había respondido en "X". "Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país", escribió en medio de una jornada desastrosa para el gobierno libertario.