Se impuso con categoría ante la local Stearns
Indian Wells: Sierra venció por primera vez en un Masters 1000
La marplatense tuvo un duelo soñado al ganar por doble 7-5 en el desierto de Estados Unidos.
06 de marzo de 2026 - 23:38
Solana Sierra dio el batacazo en Indian Wells.
(Prensa -)
Tenis
Indian Wells
Rosca política para definir el nuevo régimen municipal santafesino
Contrarreloj por la nueva ley de municipios
Por
Luis Bastús
Torneos y Competencias rechazó televisar el partido este mes
La Supercopa se queda sin día
Frank Kudelka habló sin eufemismos de la situación de Newell's
“La gente debe apoyar este momento tormentoso”
Refuerzo
Mazzantti viene al parque
Exclusivo para
Mientras el mercado cambiario comenzó a mostrar señales de tensión
El Central compra reservas
Sumando millas
Javier Milei en EE.UU.: cumbre con Trump, gobernadores aliados y búsqueda de inversores en plena tensión global
Piden explicaciones sobre la obra
Propietarios del complejo de edificios de Parque Patricios intentaron romper el cerco policial e irrumpir en los trabajos de la constructora
Quién fue Pepa Gaitán y cómo su crimen impulsó el 7M
Por qué se conmemora el Día de la la Visibilidad Lésbica
Por
Jota B. Ponsone
El País
La Matanza
En pos de la unidad, Espinoza suma opositores a su gabinete municipal
El gobernador radical consideró positivos los datos crecientes de desempleo
Alfredo Cornejo celebró la pérdida del empleo privado en Mendoza
Incertidumbre y un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores
Fate no pagó salarios y estalla el conflicto: el gremio denuncia una “emboscada económica” de la empresa
Por
Natalia López Gómez
De viceministro de Justicia a defensor legal del Estado
Oficializaron a Sebastián Amerio como procurador del Tesoro
Economía
Alertan por la fragilidad de las reservas
Para afrontar compromisos
Mientras el mercado cambiario comenzó a mostrar señales de tensión
El Central compra reservas
Especialistas advierten sobre las consecuencias de la ley en vigencia
El impacto de la reforma laboral
Por
Mara Pedrazzoli
La economía de Milei también está bajo fuego
Balas que pican cerca
Por
David Cufré
Sociedad
El lunes habrá una medida de fuerza en la Línea D
Subte: una trabajadora denuncia que fue despedida tras sufrir un acoso por parte de un policía
Por
Santiago Brunetto
“Es algo histórico”
La batalla por los datos: la Corte Suprema habilitó una demanda contra Instagram
Por
Vardan Bleyan
Piden explicaciones sobre la obra
Propietarios del complejo de edificios de Parque Patricios intentaron romper el cerco policial e irrumpir en los trabajos de la constructora
Línea D
Trabajadores del subte liberarán este lunes molinetes en la estación Congreso de Tucumán
Deportes
Se impuso con categoría ante la local Stearns
Indian Wells: Sierra venció por primera vez en un Masters 1000
La operación se puede realizar por la partida de Blondel a Huracán
Alan Lescano arregló con Boca y ahora falta el acuerdo con Argentinos y Gimnasia
Para todos los futbolistas de divisiones juveniles
River exigirá registro obligatorio de representantes
Hará la recuperación en Madrid, lejos de la Guerra de Medio Oriente
Preocupación por la lesión de Cristiano Ronaldo