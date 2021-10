Comienza una de las últimas semanas de campaña antes de las elecciones de medio término y el oficialismo prepara un acto importante para el miércoles, cuando se cumplirán 11 años de la muerte del expresidente, Néstor Kirchner. Se espera un evento masivo y que, fundamentalmente, demuestre unidad, después de todo lo ocurrido dentro de la coalición gobernante tras la derrota en las PASO. Según supo este diario, el acto será en el conurbano --están terminando de definir la locación, pero podría ser un estadio-- y sería encabezado por el Presidente, Alberto Fernández, como orador durante la jornada. No está confirmada la presencia de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por tratarse de una fecha muy sensible para ella, pero si estará su hijo, el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, y los dirigentes más importantes del espacio. "Estaremos todos y todas", aseguran desde el oficialismo.

En la cuenta regresiva que comienza para las elecciones del 14 de noviembre, el Gobierno apuntará a recuperar votos en todo el país, pero especialmente en la Provincia de Buenos Aires, el distrito en el que se ponen en juego más legisladores y que simbólicamente es muy importante porque lo que allí suceda marcará el pulso de la elección a nivel nacional. El Jefe de Estado, con ese objetivo en mente, entre lunes y miércoles de la semana que comienza realizará diversas actividades en el conurbano bonaerense. Probablemente, varias de ellas serán recorridas cara a cara entre el mandatario y los vecinos de distintos municipios, que representen a diferentes grupos sociales.

Fernández viene llevando adelante esta modalidad de campaña hace semanas y, según aseguran desde el Gobierno, "trae buenos resultados". Los ministros, gobernadores, intendentes y todos los candidatos del FdT harán lo mismo: "recorridas de cercanía" y, tal como insiste el asesor comunicacional del gobierno, Antoni Gutiérrez Rubí, "deberán escuchar de primera mano los reclamos". Los candidatos porteños del FdT, por ejemplo, tienen la misma orden: "recorrer y hacer a escala lo que hace Alberto". Fundamentalmente, indican, centrarán sus esfuerzos en el sur de la Ciudad. Desde PBA explicaron a este diario que se enfocarán, principalmente, en la primera y tercera sección y que "la idea es seguir realizando caminatas en todos los municipios con los candidatos para buscar a los que no votaron y a los que están enojados".

El jueves por la noche Fernández partirá a Roma donde participará el 30 y 31 de la cumbre del G20. Se trata de un foro que reúne a las principales economías del mundo y a naciones en desarrollo. En esta ocasión, el eje central del evento será la "recuperación global pospandémica". De allí, el Presidente partirá a Glasgow, Escocia, para formar parte de la Cumbre por el Cambio Climático el 1 y 2 de noviembre. Tras su participación en la conferencia de Naciones Unidas, el mandatario regresará al país para transitar los once días que quedarán hasta los comicios.

Si bien aún no se terminó de definir la comitiva que acompañará al Presidente en su viaje por Italia y Escocia, ya está confirmado que irán el Canciller, Santiago Cafiero, el ministro de Economía, Martín Guzmán y que también participará el embajador de Argentina en Estados Unidos, Jorge Argüello. El jueves de la semana pasada el Presiente estuvo conversando sobre este tema más de tres horas con Cafiero en el despacho del mandatario en Casa Rosada. Allí revisaron la agenda y ultimaron detalles del itinerario. Luego de eso, confirmaron que no habrá en Roma encuentro con el Papa Francisco, por tratarse de una fecha sensible por la proximidad de las elecciones.

El año pasado, cuando se cumplieron diez años de la muerte de Néstor Kirchner, el Gobierno organizó distintos eventos, pero todos fueron limitados por la situación sanitaria desatada por el covid 19. Máximo Kirchner, por ejemplo, recorrió la galería de arte a cielo abierto del barrio La Cava, en Villa Fiorito, en donde hicieron una muestra en conmemoración por el aniversario de la muerte de su padre. El Presidente, en tanto, inauguró una estatua del expresidente en la entrada del Centro Cultural Kirchner y también hubo actos en la sede de la CGT y en Tecnópolis. Por último, hubo distintas caravanas en su homenaje que se replicaron a lo largo y ancho del país.