Guillermo "Joao" Andrada (59) es oftalmólogo, ejerció como jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital San Juan hasta el 2010. Fue diputado provincial un periodo. Desde 2016 compañó a Lucía Corpacci como subsecretario de Medios, y a Raúl Jalil como ministro de Comunicación desde su asunción. Es un hombre querido y respetado de la política local. Militante peronista de los 80', "algo que no cambia, soy médico peronista y de River", dice con una sonrisa orgullosa.

Catamarca fue una de las cinco provincias donde ganó el oficialismo en las PASO, ¿qué balance hacés al respecto?

Te diría que la gente sostiene un gobierno peronista, porque son votos que nos están dando la posibilidad para seguir gestionando la provincia. Más allá que es una elección coyuntural que tiene que ver con los candidatos, pero acá hay una política detrás de eso.

Desgraciadamente tocó que en los dos primeros años del Gobernador hayamos tenido una crisis sanitaria mundial muy grande, pero que fue bien gestionada. Siempre digo que no es algo exitoso, porque hay pacientes que han fallecido; es algo eficaz, porque los indicadores que tenemos nos hablan que ha sido muy bueno el manejo de la crisis sanitaria. Hemos tenido más de 120 días en sostener que no ingresen pacientes positivos, tenemos índices de letalidad bajos, es decir la relación entre pacientes infectados y la letalidad es muy buena comparativamente. Hemos logrado sostener que todos los catamarqueños se han atendido en un hospital monovalente, hemos aplicado un plan de vacunación que está en la media nacional. En ese sentido la gestión sanitaria de la pandemia es eficaz.

Precisamente la gestión de la pandemia ha sido el blanco de la campaña de la oposición, ¿qué opinás?

Sabemos cómo es la coyuntura electoral, que es tratar de poner mensajes negativos frente la gestión. Pero nosotros estamos tranquilos, esperamos que sean propuestas superadoras, pero hoy ves que el mensaje es llegar a cinco senadores más, son propuestas vacías. Pero está bien, es su estrategia, estará manejada por gente que sabe de marketing político, pero nosotros seguimos nuestro camino sin tener una mirada soberbia ni nada por el estilo, simplemente haciendo las cosas que son las correctas y aceptando las críticas constructivas.

Vemos que el gobernador tomó las decisiones claras, claves; anticipándose a muchas provincias y a la Nación en el manejo del barbijo, el manejo del hospital monovalente. Y a su vez tenemos una gestión para mostrar: hay obras, hay hospitales, diques, caminos, rutas, que a pesar de haber estado paralizada prácticamente toda la actividad económica del país, se hicieron.



Nosotros hemos tenido un 2020 de cifras de contagio menores que el resto del país, tuvimos un primer semestre del 2021 más complicado, por el ingreso de alguna cepa o variante seguramente más contagiosa, y nos costó un primer semestre bastante complicado en lo sanitario y lo económico, y no teníamos ayudas como en el primer semestre del 2020 que fue con el IFE, REPRO, todas las ayudas nacionales. En el 2021 tuvimos que reforzar las ayudas nacionales con ayudas provinciales, pero pudimos sortear lo más grave, que se ha observado en otros países, que era que el sistema sanitario no colapse. Nosotros teníamos implementado un sistema de tres niveles de complejidad, que era primero el Hospital Monovalente Malbrán, después los otros hospitales públicos y después la parte privada. Llegamos a utilizar toda la complejidad del sistema sanitario, pero todos los pacientes fueron atendidos.

La economía fue protagonista de las PASO, ¿cómo ves la situación económica?

No hay ningún país del mundo que no haya tenido que generar moneda, porque se paralizó la economía, lo que pasa que nosotros veníamos de un Estado raquítico económicamente, con un endeudamiento grande. Entonces en la economía es muy simple, o te endeudás o emitís, porque no hay otra manera si la actividad económica está resentida, la recaudación es baja y eso te hace que tenga una consecuencia, que es la inflación y esto tiene mayor efecto a nivel de los sectores más humildes.

Estamos tratando de controlarlo, de arreglar con el Fondo Monetario Internacional, de tener una salida. Hemos tenido un préstamo de 7000 millones de dólares, nada más entraron 44000, pero el endeudamiento fue grande. Eso ya nos limita al país. Pero soy optimista, el motor económico, si se ven ciertos indicadores, tiene una reactivación. Catamarca misma ha tenido una mejoría en los puestos de trabajo, son más de 1500 puestos de trabajo, sobre todo en la construcción, en la agroindustria, la obra pública. En ese sentido, nosotros al estar bien articulado con el gobierno nacional nos da la posibilidad de que tengamos aceitado ese mecanismo. En el caso de vivienda hemos tenido un cupo de 2500 viviendas que se va a incrementar. Rutas que se están construyendo, como la 1 y la 14. Pero obviamente estamos saliendo de dos situaciones complejas: haber estado en un país con una inflación de más del 53% sin pandemia, con un endeudamiento alto y después una situación sanitaria

La región está teniendo una integración inédita, ¿cómo ves a Catamarca dentro del Norte Grande?

El gobernador Raúl Jalil, al principio de su gestión tuvo la visión de una acción regional, entre ella el Norte Grande, que son las diez provincias. Hemos tenido ya resultados, uno de ellos es el convenio económico para mejorar el ingreso laboral en el rubro textil y de calzado, que hemos hecho con La Rioja y con ayuda de Nación. Lo otro regional es la mesa del Litio entre Salta, Jujuy y Catamarca. El gobernador tiene claramente la idea de que somos una provincia, que nos tenemos que integrar con socios regionales que nos dé una ventaja competitiva en todas las negociaciones.

¿Cuál es el alcance que se le quiere dar al Corredor Ferroviario Bioceánico?

Hay una mirada de un senador nacional catamarqueño de 1900, Del Pino, es quien tomó la iniciativa que quería que haya un ferrocarril hacia el Paso de San Francisco, el Pacífico para nosotros es una puerta a un mercado que es muy importante inclusive también para la región. Es una puerta muy importante para la economía. El vicegobernador Rubén Dusso está al frente de una gestión que está siendo muy exitosa. Es una política de Estado nuestra, tenemos que hacer todo lo posible para hacer que el Paso San Francisco sea una corredor para tener un puerto de aguas profundas, para tener una salida a Oriente, creo que en eso todos, oficialismo y oposición tenemos que estar de acuerdo.

¿Cómo proyecta el FdT su trabajo en la legislatura de la Nación?

A nivel nacional una de las ventajas que tenemos es que Lucía que encabeza la fórmula de senadores, ha sido gobernadora y sabe perfectamente cómo es la problemática de la provincia y va a estar en un lugar estratégico. Ella tiene ventajas competitivas, es una figura a nivel nacional dentro del PJ, es una persona con mucha experiencia en la gestión, eso nos da una rapidez en ver la forma de cuáles son los proyecto que sean de mayor éxito para nuestro desarrollo.

Elecciones del 14 de noviembre…

Creo que en las PASO hemos tenido una participación baja de votantes a nivel nacional, estaba el tema de la pandemia, de tener cuidados, en nuestra provincia también fue un día caluroso. Creo que va a mejorar la participación en la que nos acompañó el voto, pero como siempre estamos predispuestos a la opinión popular. Nosotros hemos puesto sobre la mesa la propuesta, lo que estamos haciendo a diario, creemos que la sociedad nos va a acompañar. Estoy haciendo una campaña electoral en distintos departamentos y siento un acompañamiento en nuestras propuestas.