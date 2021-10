Referentes de la comunidad LGBTIQ+ de la provincia de Salta, pidieron nuevamente celeridad al gobierno de Salta para que se garanticen las intervenciones quirúrgicas a las personas que soliciten el cambio de sexo, según lo establece la Ley Nacional N° 26.743, de Identidad de Género.

Denunciaron que en lo que va del 2021, no se realizaron las operaciones solicitadas por tres varones trans desde hace dos años; puesto que desde el Hospital Público Materno Infantil, único lugar donde se realizaban, comunicaron que no continuarían con tales intervenciones.

El reclamo llegó a inicios de septiembre al ministro de Salud de la Provincia, Juan José Esteban, quien se comprometió a ocuparse del tema. Y como una de las medidas envió una nota a los tres principales nosocomios públicos de Salta: el propio Materno Infantil, el Hospital Público San Bernardo y el Hospital Doctor Arturo Oñativia. El pedido era que desde cada institución se propongan profesionales mastólogos y cirujanos plásticos junto a la posibilidad de un quirófano para efectuar las prácticas quirúrgicas.

El responsable de la entidad deportiva WFC Salta, Santiago Cruz, contó a Salta/12, que aún no tienen una respuesta por parte de los gerentes y que la demora evidencia la falta de políticas públicas propias de la provincia hacia la comunidad trans, y así dar cumplimiento a una ley que en el 2022 cumplirá 10 años. Cruz destacó que ya no se trata sólo de la realización de las intervenciones, sino de la falta de una atención integral a la salud de las personas trans que viven en Salta.

Fue el 23 de septiembre que Cruz se apersonó junto a sus compañeros al edificio del Ministerio de Salud provincial para pedir novedades al respecto. En ese momento, el secretario de Servicios de Salud, Martín Perazzone, les comunicó que las notas a las gerencias habían sido enviadas y que en octubre se reanudarían las operaciones; pero tales acciones no sucedieron.

Además, les informó que se crearía la Supervisión de Diversidad Sexual y Género, que estaría inserta en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, por lo cual se iba a destinar una partida presupuestaria para establecer así una estructura formal dentro del Estado provincial. El funcionario no respondió a las consultas de este medio.

Cruz contó que desde que logró ser recibido por los funcionarios provinciales, estuvo "yendo al Ministerio de Salud una vez por semana para hacerle un seguimiento al tema, pero la respuesta es la nada misma", lamentó. En cada una de esas instancias aseguró que se reunió con Perazzone. Pero al no obtener respuestas afirmativas, denunció que en Salta se sigue incumpliendo el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género.

En dicho articulado se especifica que se debe garantizar el goce de la salud integral a todas las personas mayores de 18 años que lo requieran. Esto involucra el acceso a intervenciones quirúrgicas totales y parciales, y tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa.



Los gerentes de los nosocomios fueron consultados por Salta/12. Pablo Salomón, del hospital público San Bernardo, aseguró que "probablemente esta semana se realicen las primeras intervenciones". Contó que se harán en un quirófano a designar y con un mastólogo y un cirujano plástico específico para el procedimiento. "Se está terminando de articular la forma de realizar los pedidos que en principio serán prioritarios los que ya tienen expediente y por supuesto se está terminando de cerrar los presupuestos", especificó.

Mientras que Marcelo Nallar, gerente del hospital Oñativia, confirmó el pedido de la cartera de Salud, y dijo que están armando el equipo "para empezar a realizar las mastectomías próximanente". "Hemos solicitado al Ministerio un cirujáno plástico para que se incorpore al equipo de mastólogos del hospital", agregó.

Por su parte, el titular del hospital Materno Infantil, Federico Mangione, dijo que averiguará sobre el tema. El reclamo no es desconocido para Mangione, ya que como informó anteriormente este medio, desde marzo de este año se iniciaron los reclamos formales ante el nosocomio, justamente porque no se estaban dando lugar a las mastectomías bilaterales, es decir, a la extirpación de ambos senos, solicitadas por tres varones trans desde hace dos años.

Tras insistir por varios meses, fue el 31 de agosto, que Mangione junto al director de Gestión Perinatológica, Esteban Rusinek, le enviaron una nota a Cruz donde le daban a conocer "la imposibilidad de dar respuesta positiva" al pedido. Allí afirmaban que el hospital "no cuenta con los equipos necesarios ni con los profesionales especialistas para realizar dichas prácticas; prácticas que no pertenecen a la carteras de servicios" de la institución.

La ausencia de la salud trans en el sistema de salud

Ante el actual escenario, Cruz afirmó que "resulta una falta total de cumplimiento de los hospitales ante la Ley de Identidad de Género". Dijo que si no se pueden realizar este tipo de operaciones, no se puede consolidar una base dentro del sistema público para que las personas sepan a dónde ir. "No sabemos si es una cuestión de abstenciones (por parte de las gerencias), pero la verdad que la situación deja mucho que desear porque hoy en la provincia las personas trans no tenemos a dónde ir", reclamó.

"Nos quedamos sin lugar y los que están esperando desde hace años, están en la nada misma", agregó, ya que costear intervenciones en el ámbito privado, es una imposibilidad para muchas de las personas trans debido a que la mayoría carece de un trabajo estable, producto de la discriminación hacia su identidad de género. Por eso Cruz insistió en que es el sector público quien debe hacerse cargo y así, dar cumplimiento a la legislación vigente.

Consideró que promover la inclusión, está íntimamente ligado a la gestión de la políticas públicas efectivas, acción que ve carente en la provincia. Relató que una respuesta usual que recibe de las autoridades sanitarias es que existen otras prioridades, como el cumplimiento de la Ley Nacional N° 27.610, de Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo (ILE/IVE). "Esto también es una cuestión importante y se deben tomar cartas en el asunto", exigió.

Es por eso que señaló que el reclamo no se orienta específicamente a las intervenciones quirúrgicas, sean de cualquier tipo, sino que "podamos empezar a trabajar en materia de la salud trans". Por ejemplo, en la hormonización, en el acompañamiento psicológico o en las propias operaciones. "Estamos luchando para que haya políticas públicas reales y que la salud trans sea tratada dentro de la estructura del sistema de salud", expresó.

En esa línea pidió que se garanticen mayores capacitaciones en materia de género a los profesionales de la salud, para lograr una mayor número de personas que puedan trabajar la temática. Actualmente, la comunidad LGBTIQ+ de Salta, ha expresado en distintas oportunidades que sólo cuentan con la doctora María del Carmen Salvo, para empezar los diferentes cambios de identidad de género en el sistema de salud.

Salvo es también la supervisora del Área de la Diversidad Sexual de la provincia. "Ella es nuestra guerrera y la única que ve por nosotros, pero no podemos dejar que todo recaiga en ella", expresó Cruz. Es por eso que reiteró que necesitan una estructura específica a dónde acudir y que al mismo tiempo, se nombre a más personal para que la médica "deje de ser la única que trata de resolver todas las situaciones" que se presentan en la provincia.

"Las autoridades de la salud pública se tienen que hacer responsables porque esto es de carácter urgente. Hoy estamos empantanados", dijo el referente de la comunidad. Comunicó que esta semana mantendrán una reunión junto a Perazzone, acompañados por el titular del INADI de Salta, Gustavo Farquharson, ya que efectuaron una denuncia formal ante el organismo nacional.

Cruz dijo que necesitan visibilizar estas situaciones porque "nos toman sólo como un tema y empiezan las postergaciones, que quedan en la nada". "Somos hijos y hermanos de esta familia salteña y merecemos un lugar para lograr una reparación histórica hacia cada uno de nosotros", finalizó.