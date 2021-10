Mauricio Macri no quiere ser menos que Cristina Fernández de Kirchner y busca emular la movilización que acompañó a la ex presidenta en su primera declaración judicial. Es así que el círculo cercano al ex mandatario está convocando a movilizarse a Dolores a acompañarlo en su declaración indagatoria --a la que, a diferencia de su predecesora en la Presidencia, se negó dos veces a ir--. Macri debe presentarse el jueves ante el juez Martín Bava por el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.



El que picó en punta con la convocatoria fue el ex titular de los medios públicos Hernán Lombardi, que ya estuvo también a cargo de organizar cacerolazos contra el Gobierno actual y las marchas del "Sí, se puede" luego de la derrota de Macri en las PASO de 2019. "El jueves a las 11 en Dolores. #BastaDeAbusoDePoder #YoVoy", fue el lacónico texto que tuiteó Lombardi con la convocatoria a marchar a esa ciudad y junto a él un cartel que decía: "Vamos a bancar a Mauricio".

La iniciativa no tuvo demasiado eco en otros dirigentes del PRO, que no llamaron a movilizarse. Solo se sabe que irá Lombardi. No está claro si contratarán micros --en contra de lo que propugnaron en las marchas del "Sí, se puede"-- o si esperarán una movilización "espontánea" en Dolores en defensa del ex presidente, que asegura estar siendo perseguido judicialmente.

De hecho, Macri dijo hace poco: "Iremos a ver a este juez que es manifiestamente incompetente". "Porque ni el ARA San Juan se hundió en Dolores, nada tiene que ver con Dolores. Yo no trabajo en Dolores, los servicios de inteligencia nacionales no trabajan en Dolores. Dicen que yo debo ser sancionado por cosas que nadie entiende muy bien", insistió Macri, quien dos veces faltó a la citación a indagatoria, por lo que fue criticado por integrantes de su propio espacio político como Luis Juez y Facundo Manes. Y la querella pidió que se lo detuviera.



Curiosamente, mientra afirmaba que no hubo espionaje contra los familiares de las víctimas, Macri ensayó una justificación: "Es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del presidente que a cada lugar que va tiene que saber, naturalmente, con quién se va a reunir. Yo ni me entero, hay gente que cuida la seguridad. No es algo tan complejo", afirmó.