El Newell’s que jugará el año que viene no se parecerá en nada al que deambula en las últimas posiciones de la actual Liga Profesional. La necesidad de hacer frente a la permanencia de la categoría anticipa una renovación amplia del primer equipo. Y si bien el primer paso será la contratación de un nuevo entrenador, a fin de año hay nueve jugadores que tienen en duda su continuidad. Algunos porque no piensan renovar y otros no serán tenidos en cuenta. Los casos más resonantes son los de Ignacio Scocco y Maxi Rodríguez.

Después de terminar último en el primer torneo del año, Newell’s se reforzó con Franco Negri, Gabriel Compagnucci y Pablo Sabbag, entre otros. Las consecuencias, inevitables: pelea para no ser último en la presente Liga Profesional. Este escenario expone al club a pelear por no perder la categoría el año que viene. Aunque aún hay decisiones a tomar que pueden cambiar el rumbo inexorable de descenso que evidencia el equipo cada fin de semana. La dirigencia busca técnico y con nuevo entrenador se armará un nuevo equipo. El presidente Ignacio Astore aclaró: “No vamos a traer diez jugadores, queremos traer tres refuerzos importantes”.

Es que en Newell’s el negocio de las contrataciones compulsivas fue una norma constante en los años de Eduardo Bermúdez y Cristian D’Amico. Por eso a fin de año el club se enfrenta a la realidad de tener a la mitad del plantel con el pase en su poder. Scocco y Maxi Rodríguez se quedan sin contrato. En ambos casos lo que está en evaluación es la continuidad de sus carreras profesionales. Pero la decisión, al menos en el caso de Scocco, aún puede recibir influencia del entrenador que asuma. El club quiere a Gabriel Heinze pero las conversaciones no serán sencillas y ameritarán de tiempo. La Fiera, por su parte, jugó muy poco el segundo semestre por lesiones musculares y afrontar una nueva temporada con 41 años y el equipo luchando con el promedio. No es el escenario ideal para extender su vida profesional.

Con el pase en su poder, a fin de año, se quedan además Cristian Lema, Fernando Belluschi, Negri, Sabbag, Manuel Capasso, Franco Escobar y Justo Giani. Al margen de la negociación por el entrenador, la dirigencia pretende renovar con Lema y mantiene posibilidades abiertas con Escobar y Giani. Por el resto, dependen de lo que resuelva el sucesor de Adrián Taffarel.

Si bien en los próximos días se conocerá el resultado de la auditoría contable, que estima deuda del club millonaria en dólares, Nicolás Castro no será vendido el año que viene. A pesar de lo mal que juega al fútbol Newell’s, el chico mostró cualidades que despertarán el interés de clubes del exterior y se negociará siempre y cuando el volante se quede la próxima temporada en el parque Independencia.