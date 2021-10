El gobierno británico informó este martes 40.954 nuevos contagios y 263 fallecidos producto de la covid-19 en las últimas 24 horas, la cifra más alta de decesos diarios por la enfermedad desde el 3 de marzo pasado.



Pese a que las cifras de fallecidos tienden a ser más altas los martes debido al retraso de los registros y notificaciones durante el fin de semana, el número total de los últimos siete días es un 7,8% mayor que la semana anterior, según informó la cadena británica BBC.



Frente a los 36.567 casos del lunes, que no contabilizaban los contagios de Gales, un portavoz oficial del primer ministro Boris Johnson dijo que "actualmente no hay nada en las estadísticas que sugiera un cambio al Plan B, pero es demasiado pronto para sacar conclusiones de las estadísticas de los últimos días que han mostrado caídas en los casos".



Además, dijo que la prevalencia sigue siendo relativamente alta incluso si disminuyó en un cierto punto e instó a la población a cumplir con la guía tal como se establece y a los elegibles para recibir dosis de refuerzo.



Tanto los científicos como la oposición están presionando a los ministros británicos para que se implementen en forma inmediata las restricciones que estarían enmarcadas dentro del Plan B, que elaboró el gobierno por si se producía una nueva ola de Covid-19, que incluyen el uso de barbijos y volver al trabajo remoto.



Mientras tanto, Andrew Pollard, que preside el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización, dijo este martes ante una sesión informativa en el Parlamento que el número "muy alto" de casos en el Reino Unido se debe "en parte a una tasa de tests muy alta".



Agregó que la gran mayoría de los pacientes internados en unidades de terapia intensiva en el Reino Unido no están vacunados y alcanzan a 8.239 según los últimos datos, y aclaró que quienes están inmunizados sufren síntomas más leves.



Por otro lado, según el NHS de Inglaterra, como se le llama al sistema de salud público en el país, informó que más de la mitad de los mayores de 50 años ya recibieron un refuerzo de la vacuna.



Los últimos datos muestran que un total de 4.547.927 mayores de 50 años se presentaron a inocularse con la tercera dosis en menos de seis semanas.



El gobierno informó que esta semana se invitará a otros dos millones de personas a recibir sus vacunas de refuerzo contra la Covid-19.



"Es fantástico ver tanto entusiasmo por la campaña de refuerzo del NHS a medida que se han presentado números récord y han reservado o recibido su vacuna. Gracias a los enormes esfuerzos del personal, la mitad de los mayores de 50 años ya están protegidos, un logro notable en tan poco tiempo", expresó Nikki Kanani, directora adjunta del programa de vacunación del NHS.



Las muertes en el Reino Unido por coronavirus superan las 150.000, pero cifras separadas de las que brinda el gobierno alcanzan un total de 165.213 donde se mencionó el virus en el certificado de defunción, según la Oficina de Estadísticas Nacional (ONS).



Un total de 43.675 residentes de hogares de ancianos en Inglaterra y Gales se encuentran entre los que murieron a causa del virus desde que comenzó la pandemia.