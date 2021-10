En medio de la pulseada con proveedores por el congelamiento de precios por 90 días, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sorprendió subiendo al ring al otro sector de peso en el negocio. Aseguró que hay dos grandes cadenas de supermercados que pidieron mayores ganancias y discutieron márgenes con los productores de alimentos. "Vemos con preocupación que hay dos grandes cadenas de supermercados que no quieren bajar sus márgenes de ganancia", explicó en una entrevista radial. Y agregó que "nosotros no quisimos intervenir en los márgenes de la cadena. Incluso se pidió que mantuvieran razonablemente los mismos márgenes de intermediación pero hay dos cadenas que les están diciendo a los proveedores o productores que quieren mantener sus márgenes promedio de 30 por ciento sobre el producto final", expresó.

Asimismo, agregó que "es una conducta antisocial, lo estamos viendo con preocupación y vamos a intervenir", añadió el titular de Comercio Interior, quien adelantó que antes de identificarlas, hablará "personalmente" con ellas. En el sector privado, el rumor de pasillo es que la referencia fue para Coto y Walmart, que curiosamente son dos compañías que tuvieron inspecciones sin presuntas infracciones el fin de semana y en estas horas. Según supo este diario, la idea de Comercio es convocarlos a dialogar sobre el tema, pero a esta hora ninguna de las firmas fueron notificadas de posibles encuentros.

En este sentido, Juan Pablo Quiroga, director de Relaciones Institucionales de Chango Más (ex Walmart), dijo ante este diario que "desde el viernes por la tarde que empezamos la implementación del programa. Al dia de hoy, tuvimos casi 30 inspecciones en todo el pais, en donde se nos reconoció un muy buen nivel de cumplimiento en lo que hace a precios y señalización. Nosotros no estamos discutiendo hoy márgenes con la industria, estamos enfocados en que nos garanticen el abastecimiento". En esa línea, fuentes cercanas a Coto dijeron a este diario que prefieren no opinar sobre tascendidos.

En paralelo a la pulseada antes mencionada, Feletti siguió con la rutina de recibir a empresas proveedoras. Este martes fue el turno de Unilever, una compañía que produce productos de limpieza, higiene y también alimentos. El pedido de la firma fue el mismo que el de Quilmes, Mastellone y Molinos, acompañar el programa pero rever algunos productos incluidos en la canasta de congelados.

Siete de cada diez cumplen

Feletti aseguró que el cumplimiento del nuevo esquema de precios que congela los valores de 1.432 productos de consumo masivo se sitúa por "arriba del 70 por ciento", lo que consideró "una medida razonable", e indicó que, de acuerdo con algunos datos, se registró "una baja en los precios" de las canastas de supermercado. "Ayer tuve una noticia positiva en los indicadores de alerta que tiene la Secretaría sobre las canastas de supermercado donde se registró una baja en los precios, pero vamos a esperar toda la semana y confirmarlo", expresó.

El secretario manifestó que, pese a las "fuertes resistencias" y la presencia de "operaciones de prensa", la "actitud de las empresas productoras fue virando para bien". "Hasta ahora todas las grandes empresas productoras de alimentos con las cuales nos hemos venido reuniendo están mandando las listas de precios retrotraídas al 1 de octubre y se está desarrollando normalmente el programa", dijo Feletti sobre la implementación del nuevo esquema, que retrotrae los precios al 1 de octubre y los congela hasta el 7 de enero.



Respecto del abastecimiento en los comercios, añadió que "hay casos que no están abastecidos. En algunos casos son supermercados de proximidad más chicos y, por ahí, la gama de 1.400 productos es mucha". No obstante, subrayó que es "absolutamente falsa" la versión sobre una supuesta "corrección" del listado de productos congelados.



Por último, el secretario subrayó la necesidad de "buscar acuerdos" y criticó los comunicados de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) durante la negociación. "Estamos hablando de un segmento acotado del volumen de negocios que tienen y se les pide que ganen por cantidad y no por precio en un momento donde hay capacidad ociosa en el país, para asegurar la expansión del consumo y que esta no sea frustrada por precios", dijo Feletti. Y concluyó que "todos los países del mundo aseguran una canasta amplia de alimentos diversificada para su población", puntualizó el secretario, y agregó que "esa canasta amplia no es asistencia social, sino el derecho de los sectores medios y los trabajadores de consumir".