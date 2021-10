Se espera que para el fin de semana o a principio de la semana que viene, se inicie el proceso de vacunación de la tercera dosis en Catamarca, así lo confirmó la ministra de Salud de la Provincia, Claudia Palladino a Catamaraca/12. En la provincia este esquema alcanzará a 15.951 personas.



Palladino explicó que “este es un tema que ya venía analizando la Comisión de Inmunizaciones Nacional y estábamos a la espera de que se expida, que es el anuncio de la ministra Vizzotti”.

La ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti anunció ayer que se inoculará la tercera dosis de la vacuna Sinopharm a todas las personas mayores de 50 años que cuenten con las dos primera dosis vacunas inactivadas (Sinopharm).

A su vez, las personas inmunodeprimidas que se colocaron cualquiera de las formulas, mayores a 3 años, podrán aplicarse la tercera dosis de la vacuna contra el covid-19.

De acuerdo con los resultados de niveles de inmunización que genera el proceso de vacunación, con el esquema de las dos dosis, las personas que recibieron la vacuna Sinopharm de virus inactivado, necesitarán recibir una tercera dosis. Esta deberá ser combinada, y en este caso sería con la vacuna Astrazeneca.

Es importante aclarar que en el caso de la vacuna Sinopharm tiene como característica que fue confeccionada con virus inactivado. Lo que se recomienda hoy es que para completar el esquema de vacunación con esta fórmula se aplique una nueva dosis.

“Para completar este esquema, se selecciona una vacuna combinada, que puede combinarse con otra vacuna. Cada vacuna tiene una característica particular de cómo está conformada, hay virus vivos, atenuados o inactivos, vector viral no replicativo, que es donde se ubican la Esputnik, la Astrazenca y la Cancino, y están las ARL, donde se ubican la Moderna y Pfizer”, explicó Palladino.

En relación con quiénes serán inoculados, la ministra confirmó que “Catamarca cuenta con un registro de las personas a las que les corresponde esta tercera dosis, pero se regirán con el registro Nacional NOMIVAC, donde figuran las personas desagregadas por edad, domicilio donde fueron vacunadas y por el tipo y lote de vacuna que fue aplicada”.

Para garantizar el acceso, el área de epidemiologia está desagregado por departamento, los grupos de personas con más de 50 años que fueron inoculados con esta vacuna (Sinopharm).

Las población inmunodeprimida a partir de los 3 años, ingresa también en este esquema. En este caso particular no será requisito tener las dos dosis de vacuna Sinopharm, “para este grupo de personas con inmunocompromiso no importará el tipo de vacuna que recibieron, sino que toda las personas de riesgo deberán recibir esta tercera dosis”, aclaró Palladino.

Convocatoria y refuerzo

La convocatoria para realizar la vacunación de la tercera dosis, será como todo el proceso que viene llevando a cabo el Ministerio de Salud. Se comunicará oportunamente por grupo, edad y por nodo de vacunación.

Por otro lado, la ministra explicó que esta tercera dosis no es lo mismo que el refuerzo que está previsto para fin de año. “Los refuerzos que están previstos son otra cosa, las personas que tiene el esquema completo con las dos dosis (exceptuando Sinopharm), que es el caso de la comunidad en general, a la distancia, un año por ejemplo, recibirán un refuerzo para que su inmunidad haga un recuerdo de esa vacunación y tenga una mayor cantidad de anticuerpos”, concluyó Palladino.