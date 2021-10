Al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, la agrupación La Cámpora publicó un video en su memoria. "Que aquellos que llegan con el voto del pueblo tienen la obligación política y moral de gobernar para ese pueblo y dejar de hacer de la política una ciencia especulativa y fría detrás de despachos y escritorios", se escucha decir al expresidente en el video, en un discurso político que dio en los inicios de su carrera como intendente de la ciudad de Río Gallegos. A las 17 se realizará un acto en homenaje al santacruceño en la cancha de Deportivo Morón.

"No somos un Gobierno dispuesto a convivir con la obsecuencia. Siempre estaremos jugando al filo, no nos interesa la falsa gloria de puestos cortos. Porque este Gobierno no está buscando ser premiado por el poder central. El único compromiso que podemos tener los funcionarios es con el pueblo y no con sectores o círculos del privilegio", aseguró Kirchner en el mesaje que La Cámpora eligió como homenaje al cumplirse 11 años de su fallecimiento. En el video se puede ver al ex presidente en distintas actividades como en un partido de fútbol con ropa de vestir, visitando zonas humildes o en hospitales y unidades básicas, mostrando su carácter y personalidad.



En la publicación se desgrana el ideario principal del dirigente peronista con su propia palabra. "No vamos a ser obedientes, no nos interesa portarnos bien para ver cómo nos premian, no nos vinimos a quedar sentados toda la vida donde estamos", plantea otro de tramo del video. "Se puede triunfar en política cuando triunfa el pueblo, porque es el único triunfo que vale la pena. Dejemos los miedos de lado. Nosotros estamos en política porque creemos que el pueblo debe ser protagonista de la lucha de la justicia y la dignidad. Estamos en política porque creemos en la liberación nacional. Estamos en política porque a lo único que le tenemos miedo es a la entrega, a generar una democracia domesticada donde nuestro pueblo sea simple espectador. Por eso nosotros vamos a salir casa por casa, rancho peronista por rancho peronista", apunta un Néstor Kirchner en una imagen con algunos kilos de más tomada en Santa Cruz.

Kirchner murió el 27 de octubre de 2010, día en el que se realizó el censo nacional. Luego de haber pasado por la presidencia entre 2003 y 2007 y haber logrado levantar el país de la crisis del 2001, pudo reconstruir una identidad política con representatividad en la juventud. "Tenemos que entender que la etapa que viene da lugar solamente para un gobierno revolucionario que asuma las contradicciones sociales y que definitivamente empecemos a transitar por el camino de la construcción de esa Argentina libre, justa y soberana que tantas veces hemos proclamado", proclama el también exgobernador de la provincia de Santa Cruz en las imágenes elegidas por LA Cámpora.

En medio del proceso electoral de cara a las legislativas del 14 de noviembre las definiciones kirchneristas toman relevancia. "Pareciera ser que cuando se acercan etapas electorales, hay que tratar de diferenciarse de cualquier forma, creyendo que con ello se va a construir una alternativa y se alejan del lenguaje y de las necesidades de la gente", afirma el dirigente en otra de sus premisas.

Para el final, Kirchner alienta a "que recupere la JP (Juventud Peronista) no una agrupación de compañeros jóvenes, sino una política dentro del movimiento que se exprese como proyecto de poder, que le discuta al resto de las estructuras del peronismo las medidas a llegar, las acciones a seguir y el camino por el cual debemos andar", un principio que La Cámpora tomó como pilar de la agrupación.

"Que ustedes se pongan de pie, que construyan nuevas dirigencias, así van a volver los jóvenes al movimiento. Porque acá ser gobierno es una circunstancia, si somos gobierno y no llevamos adelante el proyecto que tenemos que llevar, seremos verdaderos obstáculos de ese camino que debe transitar la región. Ese es nuestro mensaje", destacó y agregó que "ese es el mensaje de una generación que fue golpeada, torturada, desaparecida y presa. Asumamos nuestra historia, asumamos nuestra bandera y no le tengamos miedo al presente y al futuro que viene y construyamos la felicidad de los argentinos".

Cerrando el video, poco antes de la imagen de Néstor y Cristina Kirchner cantando la marcha peronista, el ex presidente señala que "el Frente para la Victoria va a tener como concepto claro y concreto decir la verdad, aunque duela. Cuando hay que decir que no, se dice que no; no podemos por eso y esto. Cuando podemos, no se dice que sí, se hace".