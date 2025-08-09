Dos locales del Puerto de Frutos en la ciudad bonaerense de Tigre se incendiaron este sábado por la mañana, interrumpiendo la actividad comercial por una evacuación de emergencia. El fuego fue extinguido poco después por la intervención de los bomberos de Prefectura Naval. No hubo víctimas mortales ni heridos que lamentar.

El Puerto de Frutos, uno de los puntos turísticos más visitados de la zona norte bonaerense durante los fines de semana, tenía una importante convocatoria este sábado por la mañana, cuando el incendio se desató en un local de venta de artículos de mimbre y fibrofácil.

El fuego se propagó después hacia un comercio vecino, pero la situación no pasó a mayores gracias a la intervención inmediata de los bomberos, que lograron controlar el foco principal en poco más de media hora.

Además de Prefectura, trabajaron en el lugar el cuartel de bomberos de Tigre, personal del Centro de Operaciones Tigre (COT) y Defensa Civil. Según las autoridades, el fuego se concentró en el interior del primer local, pero la rápida respuesta evitó daños mayores. Se inició una investigación para averiguar cuáles fueron las causas que originaron las llamas.

No hubo que víctimas fatales ni heridos entre los presentes, aunque un bombero debió ser asistido por inhalación de humo. Según informaron, se encuentra fuera de peligro.

En 2023 tuvo lugar el último incendio en el Puerto de Frutos, cuando un local se incendió de noche, sin dejar heridos. El alerta a las autoridades de seguridad fue activado esa misma noche por un empleado de seguridad del establecimiento, que utilizó el tótem de seguridad inteligente. Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el fuego fue controlado y sólo quedó destruido un local.