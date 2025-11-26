Omitir para ir al contenido principal
Tras el vuelco de un colectivo que se dirigía a Mar del Plata
Dos muertos y más de 40 heridos en Ruta 2
Un colectivo que se dirigía al Primer Encuentro Internacional de Hábitat Popular se despistó en el partido de Mar Chiquita por motivos que están siendo investigados.
26 de noviembre de 2025 - 3:01
El País
Neocolonia… ¿o qué?
Por
Eduardo Dvorkin
Una agencia represiva, sin presupuesto y con recelos en las demás fuerzas
El Gobierno lanzó la nueva fuerza anti-inmigrantes
Por
Raúl Kollmann
Dijo que amenazaron a su exsecretario para que declarara en su contra
Cristina Kirchner cuestionó las irregularidades en la causa de los Cuadernos truchos
Llegaron los primeros Stryker 8X8
Las importaciones libertarias
Economía
La contracara de un consumo popular que no repunta
El aumento de la luz impactó más en los sectores medios
Por
Mara Pedrazzoli
La divisa subió casi 60 pesos en sólo cuatro ruedas
El dólar oficial apunta al techo
Nuevo mecanismo para exportadores
Dolarizar saldos a favor
En las familias, la irregularidad en el repago trepó al 7,3%.
Balances bancarios afectados por la morosidad
Por
Juan Garriga
Sociedad
Parque Patricios
Inauguran las obras de recuperación del Parque Uriburu
Tras el vuelco de un colectivo que se dirigía a Mar del Plata
Dos muertos y más de 40 heridos en Ruta 2
Ocho presos por el robo al Louvre
Nuevos detenidos
La Universidad de Essex en Inglaterra impulsa la investigación
Una supercomputadora de IA estudiará el cansancio visual
Deportes
Los homenajes por un nuevo aniversario de su partida
Diego Maradona en la memoria de todos al cumplirse cinco años de su paso a la inmortalidad
Es por la causa por presunta administración fraudulenta
Moretti se negó a declarar en la indagatoria y crece la tensión en San Lorenzo
Opinión
River dejó de creer en River
Por
Daniel Guiñazú
El Lobo también está en cuartos del Torneo Clausura
La Plata vibra con Gimnasia-Estudiantes como posible semifinal