Lo que dejó el triunfazo de Racing contra River
De la honestidad brutal de Costas a la “autocrítica” de Gallardo
A la hora de las palabras, los DT reflejaron lo sucedido en la cancha. El de Racing, agradeció con sus jugadores. El de River, sacó pecho por su carrera como entrenador.
25 de noviembre de 2025 - 16:48
Gustavo Costas festeja con Balboa, que no ingresó, y Marcos Rojo, marginado por lesión.
(Fotobaires -)
