Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

Lo que dejó el triunfazo de Racing contra River

De la honestidad brutal de Costas a la “autocrítica” de Gallardo

A la hora de las palabras, los DT reflejaron lo sucedido en la cancha. El de Racing, agradeció con sus jugadores. El de River, sacó pecho por su carrera como entrenador.

Gustavo Costas
Gustavo Costas festeja con Balboa, que no ingresó, y Marcos Rojo, marginado por lesión. (Fotobaires -)

Temas en esta nota: