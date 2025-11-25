Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

Es por la causa por presunta administración fraudulenta

Moretti se negó a declarar en la indagatoria y crece la tensión en San Lorenzo

El silencio del presidente, que ya había postergado en repetidas oportunidades su comparecencia, profundizó la incertidumbre sobre su futuro y el del club.

Moretti sigue muy comrprometido.

Temas en esta nota: