Sergio "Kun" Agüero no tuvo un debut feliz como titular en el Barcelona a pesar de jugar los 90 minutos. El conjunto del neerlandés Ronald Koeman sumó una nueva derrota este miércoles por LaLiga española, como visitante del Rayo Vallecano y con gol de un viejo conocido del fútbol argentino, el colombiano Radamel Falcao García, para el 1-0 de los madrileños.

"Viendo las oportunidades que tuvimos y las suyas, creo que el resultado no es justo, pero está ahí y no podemos cambiarlo. El partido que perdimos no es por actitud y no es por juego. Es cuestión de no marcar, no puedo decir nada más", confesó el entrenador en la conferencia de prensa post partido.

Si Koeman hacía equilibrio tras la caída ante el Real Madrid en el clásico (1-2) la fecha pasada, tras la floja exhibición de este miércoles, la cosa se le complicó mucho más. Con la derrota, el Barça cayó al noveno puesto del campeonato con 15 unidades en 10 partidos.

Para colmo de males catalanes, el neerlandés Memphis Depay tuvo la oportunidad de empatar el encuentro a los 71 minutos (el gol de Falcao fue a los 30), pero el macedonio Stole Dimitrievski le atajó el penal. El vencedor, una de las sorpresas del certamen y que contó con el exBoca Oscar Trejo y el exRacing Esteban Saveljich entre sus titulares, quedó sexto con 19 unidades en 11 encuentros.

La clave del encuentro pasó por la presión alta con la que el Rayo Vallecano salió a complicarles la vida a los defensores del Barça, que no la contaban entre sus planes. En consecuencia, el conjunto culé no encontró huecos para salir jugando como acostumbra.

De hecho, en uno de esos fallos en la salida, Trejo estuvo rápido para robarle a Busquets por la espalda y poner un pase al hueco para Falcao, que se escapó de Gerard Piqué, enganchó para su pierna "menos" hábil y colocó un zurdazo preciso y rasante que pegó en el palo y se metió.

Entre tanta desorientación, a Agüero, titular tras tres partidos ingresando desde el banco, no le llegaba la pelota. Recién en la segunda parte pudo probar por primera vez al arco, un disparo que salió alto.



En los minutos finales, con el Rayo retrasado y el Barça en campo rival, el Kun tuvo una de las mejores ocasiones de su equipo con un remate de cabeza tras un centro de Sergiño Dest que se marchó por el lateral izquierdo de Dimitrievski.

El exIndependiente estuvo casi desaparecido en ataque, ansiando un centro que nunca parecía llegar, y con poca frescura en las piernas debido a la inactividad tras un largo periodo lesionado.