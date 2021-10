El lateral izquierdo de River Plate, Fabrizio Angileri, respondió bien este jueves en los trabajos con pelota en espacios reducidos y el DT Marcelo Gallardo decidirá si le devuelve la titularidad el próximo domingo ante Estudiantes de La Plata, por la fecha 19 de la Liga Profesional.



Angileri recibió el alta médica la semana pasada luego de sufrir un desgarro en el isquiotibial izquierdo, pero quedó afuera del equipo ante Argentinos Juniors porque no estaba bien en el aspecto futbolístico.



De regresar al primer equipo, Gallardo tiene que elegir entre Robert Rojas y Milton Casco para hacer un cambio, o modificar el sistema táctico resignando a jugadores en la zona media, donde además regresará Enzo Pérez.



Con relación al jugador mendocino, que ya cumplió la fecha de suspensión, de mantener el actual sistema, su ingreso sería por Bruno Zuculini o Enzo Fernández, ambos de muy buenos rendimientos ante el Bicho.



Por otro lado, también está la incógnita en la delantera, donde Braian Romero -que ingresó en el complemento de los últimos dos partidos y anotó goles en ambos- podría volver a la titularidad en lugar de Benjamín Rollheiser.

La enfermería

A su turno, Nicolás de la Cruz evolucionó muy bien de la trombosis venosa en la planta del pie izquierdo, ya no tiene dolores y el cuerpo médico evaluará en estos días cuándo le dará el alta para entrenarse a la par del resto de sus compañeros.



El volante uruguayo está medicado con un anticoagulante que le impide jugar y entrenarse al 100 por ciento y, en caso de empezar a hacerlo, deberá dejar la medicación 24 horas ya que no puede golpearse mientras la toma.



El jugador de la selección uruguaya salió del partido ante San Lorenzo a la media hora de juego tras regresar de la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas, donde jugó todos los partidos a pesar del dolor en la planta del pie. Por esa dolencia no estuvo ante Talleres de Córdoba y Argentinos Juniors, y la idea es que pueda estar disponible contra Patronato.



La lesión de De la Cruz, poco habitual en los jugadores profesionales, le provocó tendinitis y molestias musculares en ambas piernas por correr con esa trombosis que no lo dejaba apoyar bien el pie izquierdo.



El otro jugador lesionado es Matías Suárez, quien sigue con reposo luego de la operación en la rodilla izquierda por una sinovitis crónica que este año le hizo perder la mitad de los partidos del equipo.



La idea del atacante cordobés es empezar la recuperación, que demandará al menos un par de meses y que lo tendrá en condiciones para hacer la pretemporada en enero.

Lo que viene

Con este panorama,tras una jornada de descanso.

El equipo del Muñeco Gallardo no volvió a perder luego de quedar eliminado en la Libertadores (12 fechas), ya le sacó 9 puntos de ventaja al escolta Talleres y 12 a los que siguen en la tabla que son Vélez Sarsfield y Lanús, a falta de siete jornadas para que pueda coronarse campeón.

este fin de semana,jugar con(L),(V),(L),(V),(L)cierra en la segunda semana de diciembre con(V).