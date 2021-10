El barrio Nuevo Alberdi se convertirá en uno de los modelos más importantes de integración sociourbana del país. A un año de firmar el convenio que lo incluyó en el programa Argentina Unida por la integración de los Barrios Populares, ayer se presentó el ambicioso Masterplan que guiará la transformación de un territorio que fue olvidado por los distintos gobiernos durante mucho tiempo y que cuenta con una larga historia de defensa de esas tierras del noroeste rosarino contra su privatización. En un emotivo acto que contó con la presencia de vecinas y vecinos, Juan Monteverde, candidato a concejal de Ciudad Futura, confió en que este proyecto servirá como ejemplo y permitirá replicarlo en otros barrios populares de la ciudad.

Un barrio que hasta hace poco no aparecía en los mapas oficiales, que no cuenta con agua potable, cloacas ni red de gas, que no tiene un solo cajero automático cercano para los vecinos y mucho menos un centro comercial a cielo abierto en donde puedan hacer sus compras. Así es la realidad cotidiana de Nuevo Alberdi, un barrio que desde ayer tiene la ambición de crecer y sentirse parte de una ciudad que parecía haberle dado la espalda. La esperanza había comenzado hace un año atrás cuando se firmó el convenio que lo incorporó junto a otros 13 barrios populares del país en un programa nacional que permitirá avanzar en un proceso inédito de urbanización e integración sociourbana.

A partir de ese momento, comenzó un arduo trabajo territorial de relevamiento encabezado por Ciudad Futura junto a militantes sociales del barrio que incluyó un censo barrial entrevistando a cada una de las familias que viven allí, un trabajo de precisión cartográfica de todo el sector realizado a partir de fotografías aéreas recabadas con drones y una serie de encuentros y talleres participativos en distintas localizaciones del territorio. Como resultado de todo ese proceso de trabajo territorial y técnico se definió lo que serán los proyectos y las obras tempranas por las cuales empezará el proceso de urbanización integral del sector.

Este Masterplan involucra dos procesos: por un lado la urbanización e integración a la ciudad del barrio existente donde habitan 2000 familias, el cual será financiado por la Secretaria de Integración sociourbana de Nación (cuyos recursos provienen del impuesto a las grandes fortunas y al dólar solidario); y por otro lado el desarrollo y crecimiento urbano sobre las 500 hectáreas de ese sector de la ciudad, donde se estima vivirán más de 60 mil personas de todos los sectores sociales, y cuya regulación urbana-ambiental fueron definidas por las ordenanzas votadas a mitad de año por el Concejo Municipal.

El ambicioso plan empezará por lo que se denominan Obras Tempranas, que en el caso de Nuevo Alberdi comprenden el tendido de las redes de aguas y cloacas de la zona urbana del barrio; la reconversión del ingreso al barrio, en lo que se denominó “Plaza de la Estación”, donde se instalará un Centro de Acceso a la Justicia, un Nodo de Gestión Barrial y una sede de la Universidad Popular (iniciativa que se viene desarrollando en articulación con la UNR); el ensanche de la calle J. J. Pérez junto a la instalación de una plaza comestible con diversos árboles frutales; la reconstrucción de la cancha de fútbol del barrio (con césped sintético, una cubierta multifunción y el armado de un predio para la realización de ferias y actividades al aire libre); y la construcción del edificio de la escuela ÉTICA (fundada por Ciudad Futura en el 2011, y el único centro educativo existente en Nuevo Alberdi).

“Estas siete obras, que son importantísimas y que van a transformar el barrio, son solo el comienzo de un proyecto mucho más grande y abarcativo. Porque urbanizar no es solamente abrir calles o poner luces LED. Urbanizar es transformar y empoderar un territorio. Es traer agua, como vamos a traer, pero también es traer internet. Es abrir una calle, poner pavimento, pero también instalar una sede de la universidad en un barrio popular. Es el primer paso para terminar con la pobreza y dignificar los sectores históricamente postergados", expresó Monteverde durante el acto de ayer y se esperanzó con que este modelo de transformación se puede replicar en otros barrios abandonados de la ciudad.