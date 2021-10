Cinco candidatos a legisladores porteños debatieron esta noche de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, con una dinámica similar a la realizada por candidatos a diputados de la Ciudad y provincia de Buenos Aires. En el centro de la polémica estvieron las políticas frente a la pandemia y la especulación con las viviendas en la Ciudad. Participaron Emmanuel Ferrario (Juntos por el Cambio), Alejandro Amor (Frente de Todos), Ramiro Marra (La Libertad Avanza), Gabriel Solano (Frente de Izquierda – Unidad) y Marta Martínez (Autodeterminación y Libertad).

El encuentro fue organizado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad y los moderadores fueron los periodistas Brenda Brecher y Javier Díaz.

“Tengo 36 años y hace 20 años me enamoré de la Ciudad de Buenos Aires, nací en la Provincia. Viví en otros países, pero siempre quise volver, me apasiona vivir en una Ciudad que no te pregunta quién sos”, se presentó Ferrario.



En tanto, Amor recordó que “fui Defensor del Pueblo, estuve en la calle frente a todos los problemas como los tarifazos, la Reforma Previsional, me presenté ante la Comisión Interamericana por el fallo del "2x1” y recorrí los hospitales de la Ciudad".

Marra, que saltó de encabezar listas del lavagnismo al espacio de Javier Milei aseguró que “los políticos no hacen nada por nosotros. Dirán que soy un político por estar en un debate, pero soy un emprendedor. Ellos son cómplices de que las cosas no funcionen. Con Javier Milei planteamos un proyecto liberal”.

En tanto, el candidato de izquierda, Solano sostuvo que “no cabe ninguna duda que estas elecciones se dan en una gran crisis popular que la pagan los trabajadores. Para después de las elecciones se prevé un acuerdo con el FMI y un ajuste”

A su vez, Martínez dijo que “venimos a denunciar cómo los grupos económicos son los grandes responsables de la situación de crisis que vivimos en nuestro país. Además todo el sistema está de acuerdo con el extractivismo y lo defiende. Por eso, planteamos sacar a la dirigencia y que el Pueblo elija cómo seguir”.

Educación, trabajo, cultura y género

Ferrario: “El kirchnerismo nos quitó la educación y el trabajo (durante la pandemia). En la Ciudad tenemos 75 centros de primera infancia para que los padres puedan dejar a sus chicos e ir a trabajar. Proponemos la ley de Educación Financiera para que los chicos se instruyan en primaria y secundaria. Esto acompaña la propuesta de María Eugenia Vidal de monotributo joven”.



Amor: “Hace 14 años que gobiernan Macri y Larreta y bajaron el presupuesto en Educación, se gasta más en veredas. El turismo es la industria principal y su columna vertebral es la cultura, pero los teatros y los artistas callejeros no recibieron nada en la pandemia, los clubes de barrio tampoco. Los 126 mil comercios recibieron el ATP , el Repro I y II, por parte del gobierno nacional. La violencia doméstica aumentó un 50% y el gobierno porteño cerró los centros de atención integrales".

Marra: “Es difícil hablar de desarrollo humano viviendo en Argentina, vivimos de crisis en crisis. Los políticos tratan de llevar esto al área económica, pero tenemos una crisis política, institucional. A todos los argentinos que piensan que la salida es Ezeiza les digo que la salida son las ideas liberales”.

Solano: “En la Ciudad, los trabajadores son pobres, la mitad gana menos de 50 mil pesos y la canasta de pobreza está en 70.099. El gobierno de Larreta no aseguró la educación, cerró el plan Sarmiento para que pibes y pibas tengan una computadora. Con Miryam Bregman tuvimos que ir a la Justicia porque servían una comida horrible”.

Martínez: “Vivimos en un mundo para pocos. El FMI trae mayor destrucción de la educación pública. La rebelión feminista atraviesa todo, hay que tirar el patriarcado. Alberto Fernández se quiso apropiar del gran logro de las cientos de miles que peleamos por la legalización del aborto”.

Autonomía, Justicia y Seguridad

Ferrario: “La inseguridad llegó a los niveles más bajos de los últimos tiempos. Tenemos un centro de monitoreo de los más modernos de América Latina. Nuestra policía da la cara, no hace show”.

Amor: “La Ciudad plantea la coparticipación, pero fue sacar un privilegio que le había dado Macri. El gobierno porteño no invirtió nada en las Pymes, en los teatros, fue todo del Gobierno nacional”.

Marra: “La autonomía que hay acá es la que tienen los políticos con los ciudadanos. Nunca terminan de discutir lo importante: tienen que hablar de la coparticipación, pero nunca hablan y se las sacan. Hagan algo con el tema de los piqueteros, hoy me costó llegar acá”.

Solano: “Es común escuchar al macrismo hablar de la autonomía de la Justicia, pero son completamente dependientes. El peronismo y el macrismo tienen un pacto, se distribuyen el presupuesto. Los jueces siempre fallan a favor del Gobierno cuando hay un amparo. ”

Martínez: “Todo el pueblo sabe que el poder judicial defiende el poder económico y político, usan a jueces para hacer operaciones y saquear a todo el pueblo trabajador. Hay que abolir todas las características medievales del poder judicial, empezando que sean elegidos por el voto popular con cargos rotatorios y con sueldo de docentes”.

Vivienda y Hábitat

Ferrario: “La Ciudad se transformó, es accesible, trabajamos para que la calle sea tuya. En la pandemia, las plazas y los parques estaban listos para que festejes el cumpleaños de tus hijos o te juntes con tus amigos”.

Amor: “La Ciudad tiene construcciones anárquicas donde se profundizan las diferencias con un eje central en la especulación inmobiliaria. Donde vivía una familia ahora hacen un edificio y se les corta el agua y la luz, eso es especulación inmobiliaria”



Marra: “La Ley de Alquileres la votaron ellos mismos y ahora es ineficiente, no tienen idea de cómo solucionarlo. Dejen de hacer controles de precios, dejen actuar a los ciudadanos”.

Solano: “La vivienda se volvió un aspecto especulativo donde con mucha construcción la gente no tiene dónde vivir. Nos lleva a una exclusión de los trabajadores. Hay que implementar un impuesto progresivo a la vivienda ociosa para que se ponga en alquiler o en venta. Además hacer un banco de tierras”

Martínez: “La situación de la vivienda es dramática, un tercio de la población tiene déficit habitacional. Todos los gobiernos le dieron prioridad al pago de la deuda. Necesitamos un modelo alejado de la contaminación y el fracking”.