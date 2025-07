Con la intención de que el Gobierno nacional reponga el fin de semana largo del 12 de octubre, una fecha que desde los distritos turísticos de la provincia consideran “vital”, el intendente de Villa Gesell volvió a emprender una campaña para recuperar esa fecha.

Gustavo Barrera, jefe comunal de esa ciudad balnearia, llegó hasta la Casa Rosada para dejar dos notas dirigidas tanto a la Secretaría de Turismo que comanda Daniel Scioli, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que le brinden una audiencia y así poder “explicar la trascendencia que tiene para nosotros el 12 de octubre, que marca la Fiesta fundacional de la Diversidad Cultural”.

Según confió a la AM1270, Barrera aseguró estar “haciendo lo imposible” para que ese sea un fin de semana largo, como lo fue en los 44 años en que se lleva adelante la fiesta.

“No tenemos ningún tipo de respuesta ni en esa ni en ninguna otra cuestión. Me atendió una vez Scioli por teléfono, me dijo que me iba a devolver el llamado y nunca más”, reprochó el intendente gesellino este jueves.

El enojo crece al recordar que el funcionario ahora libertario fue gobernador de la provincia de Buenos Aires durante ocho años y conocer de primera mano la importancia del turismo en la economía provincial. “Espero que nos convoquen para revertir esto. No es solo es Villa Gesell, sino que afecta a toda la Argentina”, sumó.

El jefe comunal costero cuestionó que “algunos plantean que los fines de semana largos son para vagos” y argumentó que en esos días “nosotros generamos trabajo”, especialmente después de dos temporadas de verano “realmente malas”.

Según los datos de la Provincia de Buenos Aires a los que tuvo acceso Buenos Aires/12, solo en los fines de semana largos de octubre de los últimos 4 años, la Provincia recibió en promedio 545 mil turistas y tuvo un impacto económico promedio de 104 mil millones de pesos a valores de abril de 2025.

En proyección, el impacto esperado para 2025 es que convocaría un 12 por ciento más de turistas de fines de semana y 10 puntos porcentuales más del impacto económico sobre los fines de semana del año si se repone el fin de semana largo en 2025.

En la comparativa entre 2024 y 2023, los datos del Ministerio de Producción, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica que comanda Augusto Costa marcan que cayó en un 29 por ciento la cantidad de turistas que viajaron por fin de semana largo; y un 27 por ciento el impacto económico.

Aún teniendo más “findes” largos este 2025, no se llegaría a recuperar los niveles de 2023, por lo que también se considera “clave” devolver el de octubre.