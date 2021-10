El actor Alec Baldwin rompió el silencio tras la muerte de la directora de fotografía de 42 años Halyna Hutchins, que ocurrió luego de que el actor disparara un arma de utilería en el set de filmación de la película "Rust", y reveló el vínculo que tenían: "Ella era mi amiga".



En un video publicado en el sitio web de TMZ este sábado, el actor y su esposa Hilaria Baldwin aparecieron ante las cámaras tras el lamentable episodio. "No se me permite hacer ningún comentario porque es una investigación en curso. Me ordenó el Departamento del Sheriff en Santa Fe. No puedo responder ninguna pregunta sobre la investigación. No puedo", expresó Baldwin ante la prensa.

Además, el actor aprovechó el diálogo con periodistas para contar el vínculo que tenía con la mujer fallecida: "Ella era mi amiga. El día que llegué a Santa Fe para empezar a rodar la llevé a cenar con Joel el director". Y agregó: "Éramos un equipo muy bien compaginado filmando una película juntos y luego sucedió este horrible evento".

Por otro lado, Baldwin contó que se reunió con el esposo de Hutchin y su hijo pequeño después del incidente, pero comentó que "no sabría cómo categorizar" cómo fue la reunión.

"El tipo está abrumado por el dolor. Hay accidentes incidentales en los sets de filmación de vez en cuando, pero nada como esto. Este es uno entre un billón de episodios", detalló.

El actor, que también está produciendo "Rust", confesó que está en "contacto constante" con el esposo y el hijo de Hutchins, quienes están "en estado de shock". "Estamos esperando ansiosamente que el Departamento del Sheriff nos diga lo que ha arrojado su investigación", aseguró Baldwin.

Tras la muerte Hutchins, las autoridades están investigando el tiroteo. El alguacil Adan Mendoza habló en una conferencia de prensa conjunta entre la oficina del alguacil del condado de Santa Fe y la oficina del fiscal de distrito el miércoles e informó que Baldwin disparó una "presunta bala en vivo".

"Los hechos son claros: se le entregó un arma al señor Baldwin. El arma es funcional y disparó una bala real, matando a la Sra. Hutchins e hiriendo al Sr. Souza", declaró Mendoza.

Accidentes durante rodajes

Baldwin admitió que el tiroteo fatal en el set es "uno en un billón de eventos", aunque aclaró que "hay accidentes incidentales en los sets de filmación de vez en cuando, pero nada como esto".

A partir de lo sucedido, el artista dijo que está "extremadamente interesado" en limitar el uso de armas de fuego en el set. "Recuerde cuántas balas se han disparado en películas y programas de televisión en los últimos 75 años. Esto es Estados Unidos", graficó.

"¿Cuántas balas se han disparado en películas y televisores antes? ¿Cuántas miles de millones en los últimos 75 años? Y casi todas sin incidentes. Entonces, lo que tiene que suceder ahora es que debemos darnos cuenta de que cuando suceda está mal y es una cosa horrible y catastrófica, deben tomarse nuevas medidas", apuntó.