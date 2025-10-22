Luego tres días de estar cerrado por el robo de joyas que lo puso en la vidriera de los escándalos internacionales, el Museo del Louvre reabrió sus puertas al público con refuerzos de vigilancia y promesas de modernización de los sistemas de seguridad.

Desde ya que la apertura no es completa. La Galería de Apolo, escenario del multimillonario robo de joyas, permanecerá cerrada "un cierto tiempo", según se informó. Así y todo, las puertas abrieron en su horario habitual de las 9, mientras cientos de personas aguardaban haciendo fila en el acceso de la pirámide.

Las autoridades del museo ratificaron que se reforzarán los sistemas de seguridad que durante estos días fueron duramente cuestionados. Pero la presión por el escándalo es tal que el presidente francés, Emmanuel Macrón, pidió que se acelere ese proceso.

"El presidente es consciente de la emoción, la incomprensión e indignación que (el robo) generó en una parte de los franceses y los retos que conlleva, y pidió que presentemos medidas para acelerar su despliegue", informó la portavoz del gobierno, Maude Bregeon.

En tanto, los investigadores indicaron que las ocho joyas de la corona francesa robadas el domingo pasado están valoradas en 88 millones de euros, unos 102 millones de dólares. “Es una cifra extremadamente elevada, sin precedentes y que no puede equipararse a una pérdida histórica”, declaró el martes la fiscal de París, Laure Beccuau.