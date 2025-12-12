Omitir para ir al contenido principal
Piedad para el Diego
Por
Rodolfo Braceli
12 de diciembre de 2025 - 4:02
Celebró el 2.5% del INDEC
Caputo festeja el número de inflación en la cubierta del Titanic
Kicillof inauguró un nuevo puente sobre el Río Luján
Obras contra las inundaciones
Ante Go Head Eagles, por la sexta fecha
Europa League: se impuso el Lyon de Tagliafico y conserva la cima
Contrario a lo que se esperaría de alguien que recibió el Premio Nobel de la Paz
Corina Machado, a favor de la intervención militar de EE.UU. en Venezuela
Sincericidio de uno de los autores del proyecto
“No va a crear empleo”: la frase que desarma la reforma laboral de Milei
El próximo 18 de diciembre en Plaza de Mayo
La CGT se movilizará contra la reforma laboral
Por
Felipe Yapur
Tras las amenazas del estadounidense
“Está desinformado”: Petro le contestó a Trump
Solo se adjudicaron u$s 1000 millones con un interés del 9,26 por ciento
El Bonar 29, con poca aceptación y a tasa elevada
Por
Juan Garriga
El País
La letra chica del proyecto pone en jaque al INCAA
La reforma laboral de Milei avanza sobre el financiamiento cultural y deja al cine argentino en estado crítico
Por
Natalia López Gómez
Estará integrado al interbloque de La Libertad Avanza
Luis Juez se sacó la camiseta amarilla del PRO para conformar el monobloque Frente Cívico
Por carta documento
El diputado Esteban Paulón intimó a Adorni y Villarruel a retirar el proyecto de reforma laboral del Senado
Economía
El costo de vida de las familias sigue subiendo
Casi $1,3 M para no ser pobre
Promociones en todo el país
Todo sobre la “Noche de las Jugueterías 2025”: de cuánto son los descuentos de este jueves
Fue del 2,5 por ciento en noviembre y seguirá alta en diciembre
Con recesión, dólar intervenido y sueldos caídos, la inflación sube
Por
Leandro Renou
Sociedad
Avance judicial
Muerte de Liam Payne: la Justicia le dio el arresto domiciliario a uno de los acusados
Sucedió en Santiago del Estero
Un comerciante tucumano vendía sándwiches de milanesa hechos con papel higiénico
A partir del 17 de diciembre
Controladores aéreos preparan medidas de fuerza: afectaría los vuelos en las fiestas
Más de 30 profesionales participaron del operativo con la paciente de siete meses.
El Garrahan realizó un traslado inédito de alta complejidad de una bebé en estado crítico
Deportes
Ante Go Head Eagles, por la sexta fecha
Europa League: se impuso el Lyon de Tagliafico y conserva la cima
García Basso y González Pirez, en la previa de Racing-Estudiantes
“Va a ser una final muy linda porque que los dos merecimos llegar”
El presidente pincha finalmente se hará presente en Santiago del Estero
Milito vs. Verón, frente a frente por primera vez
Por
Cristian Dellocchio
El tenista francés cometió 27 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis
Quentin Folliot fue sancionado por 20 años por una red de arreglo de partidos