En pleno acto electoral, el presidente Javier Milei tomó un megáfono y aseguró que, como ningún otro, su Gobierno combatió el narcotráfico. Lo que no dijo es que tuvo que bajar a su primer candidato en Buenos Aires por estar financiado por el narco, que su candidata a Senadora está apuntada por el mismo tema y que la salpicadura llega al propio despacho central de la Casa Rosada. En su editorial por la 750, el periodista conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, no dejó pasar esto por alto y analizó qué significa esta declaración “absurda” en medio del cierre de campaña.

El editorial de Víctor Hugo Morales

La banalización de la estupidez humana es una impronta de este tiempo. Incapaz de reflexionar sobre las consecuencias morales de sus dichos, Milei nos acostumbró a reírnos de lo que duele, a naturalizar —porque las dice Milei— las ofensas más atroces. Con el odio saltándole por los ojos y la garganta estremecida, puede decir cualquier disparate porque es Milei.

A nadie en el mundo podría ocurrírsele mencionar el narcotráfico en esta campaña con la frase que acabamos de escuchar. Tiene a Espert afuera, a Villaverde con Machado, a Bullrich con Lácteos Vidal, Machado y Bruzzone, y con Bruzzone a Fargosi. ¿Cómo es que se le ocurre poner el tema en su discurso de megáfono de ayer en Córdoba? Porque pasa, porque todo en él es banal, intrascendente, absurdo, y entonces pasa.

En Argentina se ha vivido hasta la exageración el temor a lo que digan en el mundo. Y ahora, cuando Milei arrastra a la nación a la peor de las humillaciones, cuando se vuelve un personaje estrafalario en los programas de televisión de todo el mundo, el asunto pasa… porque es Milei. Cuando endeuda a la República ante Trump y Bessent como si fuera un gato maula, miramos la cotización del dólar y no tomamos conciencia del desastre que Milei deja para cada minuto del futuro.

Nos entretenemos con los títulos de la mafia de Clarín y las volteretas que, en torno a Milei, dan algunos tipos de la tele, con los memes y el humor que le destinan. Pero el horror no cesa. Acosado por el tema narco, el tipo que prefiere la mafia al Estado porque la mafia tiene códigos, grita con un parlante en la mano que está terminando con los narcos. Un dato psicológicamente certero para analizar a quién es el que actúa de che pibe de las corporaciones argentinas.

¿Cómo es posible que haga lo que hace con el Garrahan? ¿Cómo es que el gansterismo mediático pone por encima de todo el cambio de ministros de la semana que viene? ¿Hay otro tuit de Bessent esta mañana antes de la apertura de los mercados? ¿Trump, estás ahí? ¿Podemos apretar game over y empezar de nuevo, después de Mile?