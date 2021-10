Hasta este miércoles, 3 de noviembre, las personas que residen en Argentina y tienen ciudadanía italiana pueden inscribirse para votar la conformación de los Com.It.es, espacios de representación sobre la vida de la comunidad italiana fuera del país de origen. "Es una elección muy importante porque estamos en un momento de transición, con relación a toda la representación de Italia en el exterior", expresó el diputado italiano Fabio Porta, en representación de los ciudadanos del exterior, que es además la máxima autoridad del Partido Democrático en América Latina. En septiembre de 2020, un referéndum en Italia definió el recorte de 345 bancas. "La elección del comité es un poco un téster para medir el interés de la comunidad italiana en mantener un sistema de representación amplio, desde el Com.It.Es, que es la representación de base, hasta la representación parlamentaria", consideró el parlamentario, quien planteó que "la primera preocupación es el nivel de participación, el número de italianos con ciudadanía en el mundo que va a participar, o sea que se va a inscribir en el Registro Electoral". Es que para votar, es necesario manifestar voluntad, enviando un formulario por correo postal, correo electrónico o a través de la página del Consulado. Quienes se inscriban, recibirán un sobre para participar en las elecciones.

"Es extremadamente importante la participación, porque un número pequeño de electores no solamente sería una indicación negativa sino que además, en mi opinión, favorece a grupos organizados, o sea que pueden manipular el resultado de esta elección. Una participación amplia es una garantía de democracia, de una elección abierta y no dirigida por algún representante tradicional de la comunidad italiana", dijo Porta, brasileño de origen. Los Com.It.es son representaciones ad honórem, de ciudadanos italianos que presentan proyectos para promover mejoras en la comunidad de ese país en el exterior.

Desde la Lega, el partido de derecha que se referencia en Matteo Salvini, y que aspira a ganar representación en Com.It.Es, se señala al Partido Democrático como responsable de las demoras en los trámites de ciudadanía en el Consulado Italiano de Rosario. "Como dirigente del Partido Democrático afirmo que nuestro partido, nuestro gobierno, los gobiernos italianos y las instituciones italianas deben hacer mucho más para los italianos en el exterior, a partir de la atención en el Consulado. Digo también que el único partido que en estos últimos años colocó más plata en el consulado, más empleados a través de concurso, más plata para la lengua y la cultura italiana. Cuando la derecha estaba en el gobierno, no se hizo nada y también se hizo poco durante los tres años de representación del MAIE (Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior), de Ricardo Merlo. Me parece que la crítica, que es legítima, que es justa, se apoya en una desinformación que no tiene ningún fundamento", dijo Porta.

El legislador representante del exterior en la Cámara de Diputados de Italia tuvo un dejo de ironía: "Me alegra que después de muchos años en que el Partido Democrático fue el único presente, organizado, en el exterior, otros partidos comienzan a mostrar un interés que ojalá no sea solo electoral".

Otra de las críticas de la Lega al P.D. tiene que ver con la ampliación de derechos de ciudadanía a los hijos de inmigrantes que residen en Italia, ya que lo contrapone con los derechos de sangre que hoy permiten ser ciudadanos italianos a personas que viven en otros países, pero son descendientes de italianos. "Es una forma poco correcta hacer esa contraposición. Nuestra propuesta es la integración de los jóvenes extranjeros que nacieron en Italia, que estudiaron en Italia, y después según un período de 5 años de estudios, hijos de madre y padre regularmente residentes en nuestro país, nuestra propuesta es conceder la ciudadanía, regularizar como ciudadanos a personas que ya son italianas, que están en la escuela junto a los otros italianos. Ahora, esta esta propuesta no está en contraposición con la ley de ciudadanía de sangre, con el derecho de los hijos de descendientes que nacieron fuera de Italia de continuar exigiendo sus derechos de ciudadanía. Son los dos lados de la misma medalla", dijo Porta, quien consideró "llamativo" que "los italianos que se integraron en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Australia, gracias a ley que permite nuestra integración estén contra una ley que es exactamente la misma que les permitió integrarse en los países donde emigraron". Consideró que se trata de "una polémica instrumental, muy poco correcta, que crea confusiones".

Al mismo tiempo, Porta espera novedades en su denuncia por fraude electoral en las elecciones de marzo de 2018, cuando denunció que hubo 30.000 votos irregulares en 33 secciones electorales, donde se detectaron situaciones de fraude. Las denuncias fueron nuevamente presentadas en la Justicia argentina, mientras avanza la investigación en la justicia italiana. Al mismo tiempo, la junta del Senado, se reunirá para definir la cuestión. "No es una situación personal de quién fue votado, de quien fue elegido, sino que es un problema de toda la comunidad italiana, la transparencia, la justicia, es la mejor manera de que las próximas elecciones sean limpias", dijo Porta, quien reclama haber ganado las elecciones para Senador italiano por el exterior entonces.