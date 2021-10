Mientras el presidente Alberto Fernández buscaba apoyos en Roma para la negociación con el Fondo Monetario Internacional, fueron varias las figuras políticas se pronunciaron sobre cómo encarar el pago de la deuda. Uno de ellos fue el titular de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, quien advirtió que era necesario un "cambio de mirada del FMI" que permitiera que el país ganase "el mayor tiempo posible" para afrontar su deuda con el organismo. Por otro lado, la candidata porteña de Juntos Por el Cambio, María Eugenia Vidal, salió a criticar al presidente por su discurso en la cumbre del G20 y negó la responsabilidad del gobierno de Cambiemos en el proceso de endeudamiento: "Lo que dijo Alberto Fernández es mentira, porque él sabe bien que cuando nosotros asumimos el gobierno la Argentina no estaba desendeudada", denunció la ex gobernadora bonaerense. La izquierda, a su vez, se pronunció en contra del pago de la deuda.

"La Argentina necesita tiempo para afrontar la enorme deuda que contrajo el gobierno de Macri y además dilapidó. Necesitamos un cambio de mirada del Fondo Monetario para contar con la mayor cantidad de tiempo posible, y que puedan alejarse un poco de reglas porque a la hora de prestar no las cumplieron. Ojalá hubiera sido tan reglamentistas a la hora de prestarle plata a la Argentina", ironizó Máximo Kirchner en diálogo con Taty Almeida en El Destape Radio, en donde destacó que su postura era más "racional y pragmática" que "ultradura y chauvinista".

"Estamos hablando de 44 millones con sobretasas. Es un debate que debemos dar con madurez, y es importante saber qué piensa la otra fuerza política mayoritaria, porque no solo son parte activa de la realidad argentina, sino que fueron ellos quienes tomaron esta deuda", sostuvo el referente de La Cámpora. El diálogo sobre la deuda externa comenzó cuando Taty Almeyda le consultó cuál creía que había sido la medida más importante implementada por su padre, Néstor Kirchner, y el respondió "el desendeudamiento": "Cuando hablamos de desendeudamiento tenemos que entender qué implica esto. Un país desendeudado como el de 2005 permite generar políticas que mejoren la calidad de vida, invertir en educación pública, salud, viviendas, cloacas, agua. Eso impacta en todos los sectores, no solo en los más postergados, sino también en las capas medias que necesitan desarrollarse, acceder a educación, salud y transporte de mejor calidad", detalló.

"Ese ha sido uno de los grandes daños del macrismo: nos ha devuelto a una discusión que habíamos saldado en 2005, que es la de que el FMI no era más acreedor de la Argentina y no tenía más injerencia en sus políticas", cuestionó Kirchner. En una línea similar, el diputado del FdT, Itaí Hagman, denunció en declaraciones radiales que "la deuda con el FMI es la peor herencia que dejó el macrismo" y acusó al FMI de ser "corresponsable" del préstamo "irregular" de 44 millones de dólares que le dio a la Argentina (un discurso similar al de Alberto Fernández en la cumbre del G20 cuando sostuvo que "no hay inocentes en esta historia").

En la vereda opuesta, María Eugenia Vidal criticó con dureza las palabras del Presidente sobre las responsabilidades compartidas entre el gobierno de Macri y el directorio del FMI. "Me parece lamentable para un país como la Argentina, que necesita abrirse al mundo y necesita ayuda en la negociación con el FMI, que vaya a echar culpas. Lo que dijo Alberto Fernández es mentira, porque él sabe bien que cuando nosotros asumimos el gobierno la Argentina no estaba desendeudada Había una deuda de 240.000 millones de dólares del gobierno de Cristina y había reservas negativas en el BCRA", denunció. "Si nos hubieran entregado un gobierno como el que le entregó Néstor a Cristina Fernández no hubiéramos pedido un sólo peso" al FMI, aseveró.

Por otro lado, la izquierda también se pronunció contra las conversaciones que el Presidente había estado manteniendo en Europa. "La negociación de Alberto Fernández con el FMI es una estafa, solo están discutiendo la sobretasa pero ya llevan pagados 4 mil millones. Lo que no modifica la parte sustancial del acuerdo colonial firmado por Macri", denunció el candidato a legislador por el Partido Obrero, Gabriel Solano, durante un acto en Plaza de Mayo. "Si 'Juan Domingo' Biden te saluda afectuoso, agarrate los bolsillos! Quiere más ajuste y un acuerdo con el FMI a costa del pueblo.