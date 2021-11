Central se pareció mucho al equipo que jugó con Racing. La diferencia en el partido de ayer es que Unión no lo dejó de atacar nunca y siempre lo superó en el juego. La goleada del tatengue estuvo llena de emociones. Un gol local al primer minuto, un golazo de Marco Ruben para el descuento y se la jugó por todo al ataque el canaya en el complemento, pero Moyano le desvió cabezazos goleadores a Lucas Gamba en el tramo final. Es que si bien el local siempre jugó mejor al fútbol, necesitó de un tercer gol, en tiempo extendido, para dar por resuelto el partido. Jorge Broun con sus atajadas y la capacidad de generación de fútbol de Imanol Machuca, los destacados en el 15 de Abril.

La decisión de Cristian González de jugar como lo hizo Central ante Racing volvió a fracasar. En la primera parte Central fue inexpresivo con la pelota, intrascendente en el área rival y débil en defensa. El partido abrió con gol a los pocos segundos. En jugada rápida, Machuca abrió la cancha con pase a la derecha a Márquez, apenas inhabilitado, aunque no advertido por el línea, y Martínez dejó la pelota en el punto de penal al rechazar el centro, y entonces empujó al fondo Luna Diale con Broun vencido.

Unión, en los primeros 25 minutos abrumó a Central en su juego con cancha bien ampliada, atacando por derecha o por izquierda. abriendo espacios a gusto. Fue así como nació el segundo gol. La jugada se armó por izquierda e ingresó Machuca para definir en el área chica, en una pelota que llegó hasta el fondo y González fue el que tocó atrás.

Marco Ruben autor de un golazo de descuento.

La reacción de Central nunca fue colectiva. Una corrida de Blanco y un espectacular cabezazo de Ruben al ángulo en el área grande le devolvieron la ilusión a los canayas. Pero esa expectativa nunca fue sostenida por el juego. Porque Lo Celso fue irrelevante, como siempre, Covea no hizo pases ofensivos y Ruben no se encontró con Gamba. Así, para el canaya generar una situación de gol fue muy costoso. De hecho, en el segundo tiempo, cuando el local no pudo sostener el rigor físico, el partido le dio a Central oportunidades que no pudo aprovechar con ninguna de las variantes que dispuso Kily González.



Fue Unión el que siempre se mantuvo en posición ofensiva y le daba finalidad a cada ataque. Broun y el travesaño le negaron a Unión el tercer gol, en situaciones sucesivas. Y en el cierre del juego Central pudo dar la sorpresa. Moyano le sacó en dos ocasiones el gol a Gamba. El primero con un cabezazo al palo derecho y el segundo con otro cabezazo que se metía por el palo izquierdo pero que llegó a desviar Moyano con un manotazo. El gol de la tranquilidad para Unión, con definición de García frente al arco, llegó en el tiempo de descuento.

3 Unión

Moyano

Vera

Calderón

Portillo

Covalán

Roldán

Machuca

Nardoni

González

Luna Diale

Márquez

DT: Gustavo Munúa

1 Central

Broun

Martínez

Garay

Almada

Blanco

Lo Celso

Desábato

Infantino

Covea

Gamba

Ruben

DT: Cristian González

Goles: PT: 1m Luna Diale (U), 24m Machuca (U) y 30 Ruben (C). ST: García (U).

Cambios: PT: 28m Luques por Desábato (C). ST: Desde el inicio Nicolás Ferreyra por Garay (C), 10m Luciano Ferreyra por Covea y Zabala por Lo Celso (C), 12m Blasi por Vera (U), 21m García por Márquez y Britez por Nardoni (U), 29 Sangiovani por Martínez (C), 32m Zenón por Machuca y Peñailillo por González (U).

Arbitro: Hernán Mastrángelo

Cancha: Unión