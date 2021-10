Mariano Werner repitió la escena de San Luis y, esta vez en Viedma, volvió a llevarse la final del TC con un triunfo de punta a punta, para afirmarse en lo más alto del torneo y aproximarse cada vez más al sueño de este 2021: repetir la escena de la última temporada, cuando se coronó campeón de la categoría por primera vez. Con un tiempo de 30m28s102 y un final a pura chapa de candidato, el piloto de Ford no le dejó chances de adelantarlo a Leonel Pernía (Torino), quien finalizó segundo delante del uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) al cerrarse la decimotercera fecha del calendario, tercera de la Copa de Oro.

El entrerriano, al igual que en la fecha anterior en San Luis, volvió a imponerse en su camino al bicampeonato. Para concretar su cuarta victoria de la temporada, el representante de Martínez Competición -que había vencido también en San Nicolás y Posadas-, tuvo un fin de semana soñado: antes de cruzar la bandera a cuadros en la final, el actual campeón había conquistado la pole el sábado -con récord del circuito incluido- así como una de las tres series del domingo por la mañana. El entrerriano se quedó con la primera clasificatoria -a cinco giros-, mientras que en la segunda se impuso Lambiris y en la tercera, el tandilense Pernía.

"Hoy no me guardé nada. Leo (Pernía) me presionó bien al principio, después perdió distancia conmigo y eso no lo desaproveché. Siempre uno piensa en los kilos y los puntos, pero esto es Turismo Carretera. Es tan difícil ganar que cuando uno tiene la posibilidad no quiere desaprovecharlo", analizó Werner, en declaraciones a la transmisión oficial, una vez consumada su victoria.

Al cabo de las 20 vueltas al trazado rionegrino de 4.118 metros, completaron los primeros diez lugares Luis José Di Palma (Ford) y Agustín Canapino (Chevrolet), Esteban Gini (Torino), Jonatan Castellano (Dodge), Juan Cruz Benvenuti (Torino), Juan Pablo Gianini (Ford), y Facundo Ardusso (Chevrolet).

Está claro que el nacido en Paraná, siguiendo sus propias palabras, viene conduciendo de la mejor manera su estrategia para que no parezca tan difícil verlo ganar en esta temporada. De hecho, es quien más ha vencido en esta temporada. Además de hacerlo en la etapa regular por partida doble, Werner sumó este domingo su segundo triunfo consecutivo en la definición de la Copa de Oro y su liderazgo en el torneo del cual saldrá el nuevo campeón parece estar lejos de cualquier fisura: cumplidas tres fechas del minicertamen final, el piloto de Ford encabeza las posiciones con 120 puntos, delante de Canapino (el que lideró en la primera fase tiene 106.5), Ardusso (103), Lambiris (93.5), Gianini (86) y Marcelo Agrelo (79).

La estrategia de Werner de no desaprovechar su momento dulce de victorias parece estarle funcionando. Ahora la espera será hasta el 13 de noviembre, cuando la anteúltima fecha del torneo visite el autódromo Provincia de La Pampa, en la ciudad de Toay, y otra victoria del entrerriano lo deje acariciando el sueño de ser bicampeón.