Un joven de 19 años fue imputado por tentativa de homicidio tras el episodio de violencia que afectó al entrenador del equipo pampeano Ferro de General Pico, Mauricio Romero, quien el domingo fue herido cuando se desató una balacera entre miembros de la barra de Huracán Las Heras, que interrumpió el partido correspondiente al torneo Federal A. El DT del equipo visitante se encuentra fuera de peligro. A partir de lo sucedido, el presidente del club mendocino, Rafael Giardini, presentó su renuncia.



Jesús Videla fue imputado por el fiscal Mauro Perassi, acusado por el delito de "homicidio con dolo eventual en tentativa, agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido en ocasión de un espectáculo deportivo y por el uso de arma, en concurso real con amenazas coactivas". Perassi ordenó la detención y el alojamiento en el penal provincial del imputado, informaron desde el Poder Judicial mendocino.

"De una vez por todas, los dirigentes de nuestro fútbol argentino deben tomar medidas ejemplificadoras que nos permitan seguir creyendo en este deporte", solicitaron los dirigentes de Ferro en un comunicado de prensa. La policía mendocina, en tanto, confirmó que en total hubo nueve personas detenidas.

Todo empezó al final del segundo tiempo, cuando el marcador estaba 3 a 1 a favor de Huracán de Las Heras, el árbitro Pablo Núñez detuvo el juego cuando vio corridas en la tribuna popular. Acto seguido comenzaron a escucharse disparos y todos comenzaron a correr en dirección a lo vestuarios y los hinchas se tiraban al piso. Según testigos, una facción de la barra del Globo habría querido ingresar a la popular y, ante la imposibilidad, abrió fuego.

Uno de los tiros dio en el entrenador de Ferro, que cayó al pasto y fue asistido por su asistente técnico, quien lo cargó hasta una zona fuera de peligro. El DT fue trasladado luego al Hospital Carrillo de Las Heras. Romero tuvo una extensa carrera en primera división en Colón, Gimnasia y en el fútbol mexicano, después de debutar en Lanús. También integró las selecciones juveniles argentinas, bajo la dirección técnica de Hugo Tocalli, en el Sudamericano Sub 20 y en el Mundial 2003, con Javier Mascherano, Carlos Tevez, Fernando Cavenaghi y Pablo Zabaleta, entre otros, como compañero.

Desde el club de La Pampa emitieron un breve comunicado en el que informaron: “Desde el club Ferro Carril Oeste se informa que el director técnico Mauricio Romero se encuentra en buen estado y fuera de peligro. Tras salir del estadio, le realizaron estudios en un sanatorio local y ahora se encuentra declarando ante la fiscalía”.

Horas después, la institución pampeana publicó en sus redes sociales otro comunicado en el que señalaron que “somos conscientes que hemos sido parte de una barbarie difícil de entender y de explicar, la cual marcará la carrera deportiva e institucional del plantel profesional y de nuestro club”. “Evitemos una tragedia, esta fue una nueva advertencia...La vida no se negocia, menos un practicando un deporte”, concluye el texto.

Federico Rodríguez, preparador físico de Ferro, dijo en una entrevista televisiva: “Tiraron a matar porque lo hicieron de forma indiscriminada”.

“Perdí referencia de cuánto iba el partido, de los minutos jugados. Lo que recuerdo es que se armó lío en la barra de ellos. Al rato se empezaron a escuchar tiros fuera del estadio. Percibimos en el banco de suplentes que un hincha se metió dentro de la cancha y nadie hizo nada. Empezamos a gritar que se metió un hincha, la policía no intervino. Y un colaborador de ellos vino y nos avisó que tengamos cuidado que al irnos iba a haber tiros”, contó.

Desde el punto de vista deportivo, el caso quedó en manos del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA, que decidirá si corresponde una sanción para Huracán de Las Heras y si se jugarán los minutos restantes del partido.





El comunicado de la AFA

A través de sus redes sociales y en su página web, la AFA repudió los hechos sucedidos en Mendoza, además de asegurar que el Tribunal de Disciplina ya está reuniendo información para determinar las sanciones que se deban aplicar a los responsables.

"La Asociación del Fútbol Argentino y el Consejo Federal manifiestan su más enérgico repudio contra los graves hechos acontecidos en ocasión del partido por la 30ª. Fecha del Torneo Federal A, entre los primeros equipos del Club A. Huracán Las Heras y el Club Ferro Carril Oeste (Gral. Pico)", dice el escrito publicado por el ente rector del fútbol argentino,

"En tal sentido, el Tribunal de Disciplina Deportiva del Consejo Federal ya se encuentra reuniendo los informes de las autoridades del partido (árbitros), de la Liga Mendocina de Fútbol, de ambos Clubes, como así también de los artículos publicados en los distintos medios de prensa, a los fines de sustanciar el correspondiente expediente, otorgar los traslados pertinentes, y determinar la sanción a aplicar a aquellos que por sus responsabilidades en la materia resulten comprometidos en estos hechos", completó el organismo.

El informe policial

El jefe de policía de Mendoza, Roberto Munives, confirmó nueve detenciones por los incidentes, entre ellos el presunto autor de los disparos. "Se aprehendió a ocho personas, que se investiga si tienen relación con ese hecho, y un sujeto que sería el noveno y habría indicios de que estaría vinculado a esos disparos", remarcó el funcionario en diálogo con Radio MDZ.

Munives explicó que el hecho podría exceder a lo futbolístico y que podría tratarse de una disputa barrial: "Una serie de inadaptados, que habría que vincularnos o no al fútbol, en la parte externa del estadio hicieron esta secuencia de disparos y cuyos resultados son este lamentable y repudiable hecho", explicó el jefe policial, que abundó: "Se habla de barriadas de Las Heras e incluso en uno de los videos virales se mencionan a dos barrios en particular".

La renuncia del presidente

Mientras trascendieron nuevos videos en redes sociales que muestran la desesperación que invadió a jugadores, árbitros, cuerpos técnicos y todos los presentes en el estadio el domingo por la tarde, este lunes por la mañana también se informó sobre la renuncia del presidente de Huracán Las Heras, Rafael Giardini.

"Una persona de bien no puede seguir en una institución luego de lo que sucedió ayer. Sigo buscando explicaciones para no dar un paso al costado. Creo que lo que uno pueda llegar a argumentar no va a alcanzar con lo que sucedió", comentó Giardini, en declaraciones a Radio Nihuil.

"No tengo ganas de seguir. En lo absoluto. No hay fuerzas", añadió el dirigente. "Contra esto no podés luchar. Después de un año difícil, como lo fue por la pandemia, tenemos al club medianamente ordenado. No es que tenemos problemas internos permanentemente", continuó. "Vivir lo que vivimos ayer, creo que no tiene ninguna explicación. Todo lo que podamos agregar está fuera de contexto. Lo que digamos no alcanzará para reparar el daño que se le ha hecho a Huracán porque es una cosa que supera lo normal".