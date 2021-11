Antes de que el secretario general de la ONU, António Guterres, tomara la palabra ante los jefes de Estado en la COP 26, la organización de la cumbre invitó al escenario a Walelasoetxeige Paiter Bandeira Suruí, una joven de la tribu de los Paiter Suruí de la Amazonía brasileña.

"La Tierra nos está hablando, y nos está diciendo que ya no queda tiempo. Necesitamos otro camino. No en 2030, no en 2050, sino ahora", reclamó la joven y sentenció: "Tenemos ideas para aplazar el fin del mundo. Acabemos con las mentiras", pidió ante quienes definirán las políticas para enfrentar el cambio climático.

Poco después de la joven Paiter Suruí tomó la palabra una estudiante de Geografía chilena, Isis Riquelme, que se definió como "ecofeminista".

"Nosotros, sus niños, sus hijos, hemos decidido colaborar globalmente para cuidar nuestro hogar. Pero ustedes son los que deciden cómo reedificarlo. Les insto a que escuchen", señaló a los jefes de Estado a través de un videomensaje y reivindicando el movimiento global de jóvenes que se escenificó a partir de las acciones de la joven sueca Greta Thunberg.

El conocimiento de la naturaleza

La joven originaria del Amazonas destacó en su discurso el valor de sus palabras desde la relación y los conocimientos de su pueblo con la naturaleza: "Tengo 24 años pero mi gente ha estado viviendo en el Amazonas durante 6.000 años", señaló ante los líderes de Estado de las Naciones Unidas, creada en 1945, que debatirán en la capital de Escocia el futuro de las políticas ambientales durante los próximos 12 días.

"Hoy el clima se está calentando, los animales están desapareciendo, los ríos se están muriendo, y nuestras plantas ya no florecen como antes", describió la joven indígena para priorizar la herencia de sus antepasados y la riqueza ecológica de la Amazonía en medio de las negociaciones centradas en los actuales modelos de desarrollo y exigió la protección urgente para los líderes indígenas que son asesinados año tras año.

"Ayúdennos por favor a garantizar un futuro mejor. En sus manos están nuestras vidas. Lo que decidan en esta cumbre cambiará el rumbo de la humanidad. Es tiempo de actuar", completó la chilena Riquelme.